Das ist das Line-Up des Popfests 2018

Es ist soweit: Das Popfest Wien 2018 veröffentlicht sein gesamtes Line-Up für vier Tage Festivalspaß am und um den Wiener Karlsplatz.

Die FM4 Ente wartet schon auf ihr Platzerl am Teich am Karlsplatz, die Bands befinden sich in den Proberäumen: Nur mehr knapp ein Monat bis das diesjährige Popfest am Karlsplatz und rundherum stattfindet.

Das mittlerweile neunte Popfest Wien findet vom 26. bis 29. Juli statt, das diesjährige KuratorInnenteam, Journalistin Katharina Seidler und Musiker Nino Mandl aka Nino aus Wien, hat sich unzählige Konzerte angeschaut und Bands angehört und daraus ihr Programm für dieses Jahr entwickelt.

Das gesamte Line-Up gibt es unten zu finden, vorher aber noch ein paar besondere Schmankerln, die es am Popfest dieses Jahr zu erleben gibt.

Yavuz Odabas

Am Donnerstag startet das Programm nicht erst auf der Bühne, sondern filmisch im Stadtkino im Künstlerhaus. Dort gibt es zum Gedenken an Stefan Weber den Film „Weltrevolution“ und ein Gespräch zum Thema „Ois Gangats um mei Lebn“ ab 16 Uhr zu sehen.

Neu ist dieses Jahr eine Bühne im Theater Akzent, die am Samstag Abend vom Liedermacher Felix Kramer und der Akkordeonistin Alicia Edelweiss bespielt wird. Im Wien Museum gibt es an diesem Tag vermutlich sehr unterschiedliches Programm zu sehen, mit den Gewinnerinnen des Protestsongcontests 2018, Lupin, und einem anschließenden Konzert von Tony Wegas ab 14:00 Uhr. Dazwischen diskutieren unter anderen Musikmanager Stefan Redelsteiner und Fritz Ostermayer über „Indie Goes Schlager“.

Popfest

Auch neu ist dieses Jahr die Bühne am Karlsgarten, die am Sonntag bespielt wird. Der Wiener Beschwerdechor eröffnet dort um 17:00 Uhr, gefolgt von einem Ausflug in die Schnittstelle zwischen Lyrik und Lyrics mit Verena Dürr, Thomas Frechberger, Natalie Ofenböck, Stefanie Sargnagel und Clemens Denk, die dort lesen werden. Abgeschlossen wird der Tag im Karlsgarten von den Künstlern Okma, Relups & Christian Polster, die mit ihren Performances auf den Lebensumstand Trisonomie 21 aufmerksam machen werden.

Sonst noch zu merken: Naked Lunch werden auf der Seebühne mit Special Guest Gustav performen, Ash My Love werden mit dem Clapping Orchestra of Joy klatschen und am Samstag gibt es um 3 Uhr in der Früh ein strenggeheimes Überraschungskonzert im TU Prechtlsaal zu sehen. Und sowieso das Allerwichtigste: Das Popfesttier 2018 ist ein Waschbär.

Und hier ist das Line-Up zum Popfest 2018:

Donnerstag, 26. Juli Seebühne 18:30 Dives 20:00 Naked Lunch mit Special Guest Gustav 22:00 Mavi Phoenix Red Bull Music Stage 19:30 Anger 21:30 Pressyes Wien Museum 21:00 Lukas Antos 22:00 Monsterheart 23:00 Paul Plut TU Kuppelsaal 22:00 David Schweighart 23:30 Hearts Hearts TU Prechtlsaal 22:00 Clemens Band Denk 23:00 Schweiffels 00:00 Crush 01:00 Franz Fuexe Heuer 22:00 DJ Universal Beatnik

Freitag, 27. Juli Seebühne 17:00 Paul Jets 18:30 Ash My Love & the Clapping Orchestra of Joy 20:00 Kreisky 22:00 Aivery Red Bull Music Stage 19:30 Schapka 21:30 Naked Cameo TU Kuppelsaal 22:00 Sea Urchin 23:30 Jung an Tagen TU Prechtlsaal 23:00 Tony Renaissance 00:00 AliceD 01:00 Monophobe 02:00 Mala Herba Heuer 22:00 Sirius & Darktunes DJ-Set Club Roxy 23:00 Femme DMSisters Special

Samstag, 28. Juli Wien Museum 14:00 Lupin 16:00 Tony Wegas Seebühne 17:00 pauT 18:30 Kroko Jack 20:00 Kreiml & Samurai 22:00 EsRaP Red Bull Music Stage 19:30 Kahlenberg 21:30 Love Good Fail Theater Akzent 21:00 Felix Kramer 22:30 Alicia Edelweiss TU Prechtlsaal 23:00 Sir Tralala 00:00 Snoww Crystal 01:00 Rán 02:00 Melt Downer 03:00 Überraschungskonzert Heuer 22:00 DJ Daaliyah & Snekboi Club Roxy 22:00 Duzz Down San Night