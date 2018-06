Mit dem Weekend erwachen!

Es ist das letzte Wochenende, bevor es in die Sommerpause geht. Es ist auch gleichzeitig die 20. #klubkulturkolumne und somit Zeit, um die Vergangenheit zu verdauen und sich in den kommenden zwei Monaten überraschen zu lassen. Die Musik spielt überall, lass dich von ihr treiben und folge ihr, wir werden uns wieder hören. Für den Start gibt’s noch einmal Highlights fürs Wochenende!

Was war das für ein Wochenende? Gefangen in einem Zeit-Raum-Delirium hat sich mein Körper immer noch nicht von den vergangenen Wochen erholt und brauchte tagsüber Pause. Doch die Eule schwirrt Nachts herum, um zu beobachten, frei zu fliegen und sich ihre Beute zu schnappen. Das hat sie getan.

In der Forelle. Dort hatte das Aufwachen stattgefunden. Bei Pan Pot am Freitag und Charlotte de Witte am Samstag wurde die Energie geliefert, die mir alles gezeigt hat. Nüchtern war es an beiden Nächten, die zu einem Traum verschmolzen sind und frei tanzend wurde ich von Pan Pot getrieben und beschleunigt durch Charlotte. Die Kitchen sorgte mit Break-Beats und perfektem House von Klamm für die Gelassenheit, keine Gedanken ans Jetzt, die Vergangenheit oder die Zukunft zu verschwenden. Die Sonnenbrille wird abgenommen, denn ich sehe klar, was kommt!

Wie kann man erwachen, wenn man doch schon wach ist? Eine Frage, die beantwortet werden kann, wenn man den Rahmen dessen definiert, was beobachtet wird. Die Eule ist am Tag wach und ihr Sichtrahmen beschränkt sich kaum. Sie kann doch ihren Kopf auch nach hinten drehen. Trotzdem gibt es da auch noch die Bedingung des Lichts. Für uns von Vorteil, doch dem Nachttier schadet sie - denn ihre Beute ist tätig und abhängig vom Licht.

Die Nacht bringt der Eule den Vorteil des besseren Sehens und der verschwommenen Sicht ihrer Beute. So schnappt sie sich ihr Ziel.

Nun nehme ich als Eule die Sonnenbrille in der Nacht ab, um klar zu sehen und frei zu fliegen, mein Ziel zu verfolgen und es mir zu nehmen. Und tagsüber erwache ich mit ihr, um mich zu schützen und im Traum der rosa-roten Sicht achtsam zu wachen. Die Musik und Liebe wird mir helfen.

DONNERSTAG, 28.06

„Beats, Breaks, Vibes...“ braucht es mehr als das im Leben? Für Tribe Vibes auf jeden Fall Hip-Hop, denn das ist das Herz der Sendung auf FM4. Seit 1990 gibt es die Plattform dafür im Radio, seit 2005 führen Trishes & DJ Phekt die Sendung und holen Leute aus der Hip-Hop-Scene ins Studio. Gäste on mass in den vielen Jahren.

Das Format ist vier Jahre älter als ich und schafft es trotzdem, wöchentlich Begeisterung und Wissen zu finden, um uns am Ball zu halten und zeigt uns die Geschwindigkeit der Veränderung von Musik. Das schafft man nur durch die Liebe zu etwas Großem und das Schätzen der Bedeutung und Wichtigkeit der Vielfalt im großen Universe. Die Musik als Teil davon und somit auch Radio.

Am Donnerstag wird live im Studio mit euch gefeiert, T-9, Jugo Ürdens, Einfachso und Überraschungsgäste kommen. Über Instagram, den Player und auch auf Facebook nehmen wir euch mit. Verpasst das nicht, es wird spannend!

FREITAG, 29.06

Oh, ja, wie abnormal kann ein Leben sein, sodass man das Gefühl hat, sich im Zirkus zu befinden? Will man das? Ist das eine schöne Vorstellung, das eigene Leben sei ein abnormaler Zirkus? Für mich fühlt es sich oft so an, somit ist’s immerhin spaßig und bleibt nie langweilig. Das besondere am Zirkus nämlich: Es gibt viele bunte Farben und viele Überraschungen, mit denen du nie gerechnet hättest.

So ein Leben zu haben, wähle ich gern. Kommt, Überraschungen und seid abnormal. Denn wenn wir „Zirkus Abnormal - Unter freiem Himmel“ nicht wollen würden, wieso gibt’s den dann aufgestellt in der Creau am Freitag? Ab 16 Uhr mit viel Firlefanz!?

SAMSTAG, 30.06

AWAKENINGS! Oh, Gott! Das steht an und diesmal werde ich wirklich dort sein. Kein vielleicht und eine Option des Möglichen, sondern geplant, gebucht und die Reise wird durchgeführt. Es ist soweit und die Spannung ist kaum auszuhalten. Trotzdem ist die Gelassenheit und die Freude darauf so groß, weil die Magie so und so kommt und es großartig wird!

In Amsterdam findet die ausverkaufte „Zeit des Erwachens“ statt, bei der 120.000 Menschen ihren Zuspruch auf Facebook deutlich gemacht haben. Wir wollen doch alle erwachen, wissen was kommt, uns vorbereiten, darauf freuen und dann trotzdem überraschen lassen, mit welchem Boom und Freude es dann tatsächlich passiert!

Es packt dich und lässt dich in Ekstase kommen. Das Gefühl scheint endlos zu sein. Es wird passieren am Samstag und Freitag am größten Techno-Festival Europas mit Adam Beyer, Rødhåd, Amerika, Amelie Lens, Den Fakt, Sven Väth, Honey Dijon, Pan-Pot, Ben Klick, Patrice Baumes, Oscar Mulero, usw. Irre wird’s!

Gemeinsam! Das ist doch das Stichwort für alles. „Das kann aus Prinzip nicht alleine“ steht in FM4-Stickern immer noch auf der Wand im Pratersauna Glashaus meines Hostings, bei dem EDUARD von der „Zuckerlkette“ mit Disco die Sonne begrüßt hat. Es ist die Message meines Prinzips: Die Vereinigung der Liebe und des Friedens durch Musik und Leidenschaft. Es ist unsere Natur, zu sein, und jeder ist Teil davon, gemeinsam auf einer Kette gebündelt.

EDUARD ist als GLSKY auf Techno spezialisiert und wird diesen „b2b“ ,g e m e i n s a m also, mit This im „Kaminzimmer“ präsentieren. Auch sith aka die Verleger, die ja gemeinsam zu zweit sind und schon in eins verschmolzen, spielen ihren Deep-Tech mit Bono Goldbaum „im Freien“.

Schön ist auch das immer gemeinsame Schaffen von Bart & Busen, Mann & Frau, die ihr privat und beruflich „gute Laune schaffen“. Stimmt, kann ich bestätigen.

„Zum siebten Mal in der Geschichte verschmilzt das Areal des Volksgartens und der Säulenhalle zu einem großen Ort des Feierns!

Wenn man bedenkt, dass sich das ganze Spektakel auf einer Fläche von ungefähr 8.000 m² auf vier Floors abspielt, kann man das EVENTUELL GROSS nennen ...“

Ja, das stimmt. Nimm ein großes + ein zweites großes Ding und dann hast du 1 ganz großes Ding. Versteht doch jedes Kind. Ein ganz großes Ding ist deshalb auch die Ganze Welt. Die fusioniert, zum Beispiel durch Musik. Sie vereint den Volksgarten + Säulenhalle und die Welt kann das schaffen. Musik verbindet Menschen, sie fahren zum Beispiel gemeinsam auf ein Festival. Somit findet Fusion statt. Weil das bei mir und dem Awakenings passiert, findet mein „Eventuell GROSS“ dort statt, für dich vielleicht am Samstag am Ring. Ein Garten, Hip-Hop, House, Techno: Alles wartet auf dich!

Kann es D A S Sommerfest geben? Ja, jeder schafft sich sein eigenes. Manche feiern die Feste drinnen, andere draußen, manche vereinen beides. So auch in der Pratersauna, die zum Sommerfest einlädt.

Was gehört dazu? Gute Musik, leckere Drinks, Sonne, ein Garten, ein Pool und die Menschen, mit denen man lachen will und Freude hat. Also im besten Fall mit seiner Familie. Schlaflos ist auf jeden Fall auch eine Familie, die weiß, wie man Feste feiert. Solche will und werde ich auch feiern, mit meiner Familie und auch im Sommer. Viele dieser werden am Samstag auch in der Sauna sein und schlaflos, bis in die frühen Morgenstunden natürlich.



"Ein letzter Tanz, bevor „Das Werk“ umgebaut wird. Neue Zeiten erfordern öfters radikale Maßnahmen. Ein Umbau kann schmerzhaft sein, weil man so ohne seinen geliebten, in dem Fall Club, sein muss. Doch es entsteht eine verbesserte Version, die bereit ist für die neuen Aufgaben, Tänze und Reisen.

5 Wochen dauert die Verwandlung des Werks, meine Krankheit hat gute 1,5 Wochen gedauert. Lang genug und trotzdem passend zum Sommer wieder gesund. Was 1 Zufall. Meinen letzten Tanz, bevor die neue Welt des Werks sich öffnet, hatte ich schon beim letzten Meatfest. Dieser wird erneut mit Meat Market und Goldgelb Records, jedoch ohne mich stattfinden.

Ein Wohnzimmer und Disco. Was braucht es mehr? Vielleicht House, Techno und ein Wenig Glitzer fürs Auge. So kann man seine Zeit verbringen, wo man sich ständig daheim aufhält, im Herzstück der Wohnung. Wie sieht deines aus? Meines ist klein und alles in einem, künftig hoffentlich auf Rädern und mobil, das „heim“ kann überall sein. So auch in Linz. Wie es sich dort anfühlt, zu Hause zu sein?

„Infos folgen :-)“ Das Ganze kostet dich jedenfalls nichts und es wird verraten, mit wem man die Zeit verbringt. David Sama. Mit einem gut gebuchten DJ, der regelmäßig Radioshows bespielt. Im In- und im Ausland. Na, darauf kann man sich ja einlassen und darauf vertrauen, dass man sich wie im Wohnzimmer fühlt. Na, dann - vertrau ma dem „El Mariachi“ mal.

Eine Insel voller Merresschildkröten. Ganz alte und ruhige Tiere, die in der Tiefe des Ozeans in ihrem eigenen Universum gefangen sind. Glücklich in der Gruppe der Familie finden sie sich wieder, obwohl die Eier am Strand abgelegt werden und das Meer unendlich scheint, finden sie sich.

So soll es sein, wie wundervoll wäre eine Insel, eine Welt, wo das auch so ist? Die will man als Afterparty im Taggerwerk am Samstag schaffen. Das „I‘M IN LOVE WITH - KOLLEKTIV“ schafft eine Welt, in der „As always:“ #nohomophobiaa #noracism #nosexism gilt. Das ist in der #klubkultur glücklicherweise schon (fast) der Standard. Lassen wir es zu einem werden! Davor gibt’s ab 14 Uhr ein Charity Open Air im Volksgarten. Eine wundervolle Island am Tag und nachts.

In Graz gibt’s die Möglichkeit einer „Inner Affair“. Im kleinen, verborgenen Raum, den ich so lange nicht gesehen habe, das Blendend. Ich bin rumherum gegangen und habe mich vom Café blenden lassen, ich bin auf die Karotte hereingefallen. Doch dann war’s eh die ganze Zeit vor meiner Nase.

Mit mir und meinen Gedanken, „Wo kann es sein?“, habe ich mich ablenken lassen. Doch als ich hineingetreten bin, hat die „Inner Affair“ quasi auf mich gewartet. Also wird’s Zeit jetzt die Augen aufzumachen und die Inner Affair zu erleben. „A network and an interdisciplinary stage in the field of club culture, fine arts, photography, visual design etc...

A place for new ideas, concepts and room for vivid versatility.“

Eine Saison geht, die andere kommt und „bum“ lass den Sommer seine Kraft versprühen. Keiner hat mehr Bock auf Kälte, Regen, Kalt-Warm-Spielchen und graue Wolken. Es ist Zeit, dass die Sonne kommt und sich zeigt. Wir brauchen die Energie, die Wärme und die Freude der Strahlen, um aufzublühen. Ganz dringend, geht sicher nicht nur mir so...

Das verspricht der Name der Veranstaltung im Strom in Linz: „Saison end & summer on“. Mit various Sounds. Mehr Informationen gibt es nicht, also einfach die neue Sommer-Saison beginnen lassen.

„Tretet näher, tretet ein - endlich sind die Affen wieder los!

Am 30.06. lichten sich ab 22 Uhr erneut die Vorhänge für eine weitere abgefahrene Nacht voll musikalischer Attraktionen und Zauber!“ Ich bitte darum. So will man seine Nächte und die Monkeys ihr Business. Die Affen treiben tagsüber wild umher, entdecken die Welt, genießen die Süßigkeiten der Natur, spielen, pflegen sich und kümmern sich um die Familie.

Und sie machen in ihrem Zirkus, den sie betreiben, Musik. Das hat uns das Dschungel-Buch ja schon gezeigt. Stimmt auch: Trommeln, Rasseln, all das können Schimpansen basteln und sie musizieren damit. Dieser Affen-Zirkus wird im Sound jedoch elektronisch umgesetzt mit House- & Tanzmusik vom „Alpha-Affen“ ALFA APE durch die Kraft des Mondes im Club Half Moon am Samstag.

Eine „Kaiser Disco“ findet statt. Auch in einem Wohnzimmer. Nicht wie in früheren Geschichten vereinen sich die Kaiser und Kaiserinnen zum Ball, mit großen Roben und viel Schmuck. Sondern in bunt-schillernden Disco-Outfits, zu Kitball-House mit Kaiserin JULIET SIKORA. Es wird getanzt und gefeiert.

Es geht in die Sommerpause des Q-West und deshalb wird auf den Putz gehaut, wie es die KaiserInnen heute tun würden. Denn Pausen sind auch notwendig, um mit neuer Energie und Erfahrungen in den Herbst zu starten, der turbulent aufregend wird. Die alten Blätter fallen und der Wind spielt verrückt. Wie der Sound der Kaiserin.

SONNTAG, 01.07

Und da ist er, auf ihn haben alle gewartet. Geduldig, weil wissend, dass er eh kommt und trotzdem genervt von den Aufgaben bis dort hin. So sind wir Kinder, students und worker, die auf ihren verdienten Sommerurlaub gewartet haben. In Form des Monats Juli.

Am 1. findet das Paradies endlich statt, passend zum Tag, dem Sonntag, öffnet der himmlische Garten seine Pforten und öffnet sich für Musik, Tanz, Sonne und Natur. Kein Sonntag ohne Techno, denn der macht diesen eh schon immer freudigen Tag noch besser. Es ist der Durchschnitts-Kurzaurlaub für jeden. Und den im himmlischen Garten wie Adam und Eva zu verbringen, klingt nach dem perfekten Start in den Monat. Meiner startet in Amsterdam und wird sicherlich dasselbe für mich bringen.

Nutze den Hashtag #fm4zuckerlkette auf Instagram und auf Facebook, um Teil der #klubkulturkolumne zu werden und sich gegenseitig zu vernetzen.

Genießt den Sommer und folgt der Musik, lasst euch vom Wind treiben und seid offen für Überraschungen. Das werd ich auch sein!

Bussibaba, deine Zuckerlkettenfrau

