Die FM4 Charts vom 30. Juni 2018

Sie stellen uns ein „Ultimatum“ und haben es damit weit gebracht: Disclosure ft Fatoumata Diawara sind neu auf der Nummer Eins

Auf der Zwei die Gorillaz ft George Benson mit „Humility“ und auf der Drei landen Justice mit „Stop“.

Am höchsten steigen Ogris Debris mit „Brighter“ ein: sie finden sich auf Platz 12. Wer nächste Woche am höchsten in die FM4 Charts einsteigen soll, darüber könnt wie immer ihr abstimmen, hier geht’s zum Voting!