Paaarty!!! Das FM4 Geburtstagsfest 2017

Camo & Krooked, Mighty Oaks, Gerard, Schnipo Schranke und viele mehr feiern gemeinsam mit uns am 21. Jänner 2017 in der Ottakringer Brauerei Wien. Das Line-Up im Detail.

Paaarty! Das FM4 Geburtstagsfest, am Samstag, den 21. Jänner 2017 in der Ottakringer Brauerei in Wien. Das Line-Up

Mit Camo & Krooked, Mighty Oaks, Gerard, Gudrun von Laxenburg, DJ Mad (Beginner), Kommando Elefant, View, Fil Bo Riva, Schnipo Schranke, Yalta Club, Kimyan Law und Ankathie Koi. Tickets

Hier gibt´s Tickets für das FM4 Geburtstagsfest. FAQ

Was es sonst noch zum FM4 Geburtstagsfest zu wissen gibt. Alle Stories zum FM4 Geburtstagsfest

Bald ist es endlich wieder soweit: Am Samstag, den 21. Jänner 2017, findet das FM4 Geburtstagsfest in der Wiener Ottakringer Brauerei statt. Ob's wieder schneien wird wie letztes Mal? Ob die Partygäste wohl wieder gut drauf sind? Wo kann man Tickets kaufen? Und welche Bands spielen da überhaupt? Zumindest ein paar dieser Fragen können wir euch schon beantworten.

Camo&Krooked

Drinnen zusammenkuscheln statt draußen frieren ist die Devise am FM4 Geburtstagsfest - der Paaarty!!! am 21.1.2017 in der Ottakringer Brauerei. Internationale Acts treffen auf heimische Bands, Hip-Hop auf Electronic und Singer-Songwriter auf Rock'n'Roll: Musikalisch wird's zum Geburtstag wieder divers.

Wir freuen uns auf Camo & Krooked, die nicht nur gerade ihr eigenes Label gegründet haben, sondern 2017 auch wieder eine neue Platte rausbringen werden. Vielleicht hört man davon schon was beim FM4 Geburtsagsfest...

Nachdem sie gerade den ersten Vorboten von ihrem nächstjährigen Album präsentiert hat, wird Fijuka-Mitglied und Ohrwurmfabrik Ankathie Koi in aktualisierter Besetzung eine Show am Fest spielen.

Jenny Schäfer

Die kühle Hamburger Hafenluft bringen Schnipo Schranke mit ihren Mitschunkelwelthits wie "Pisse" und "Cluburlaub" in die Ottakringer Brauerei. Auch aus der Gegend, aber stilistisch aus einer eher anderen Richtung kommt DJ Mad von den Beginnern, der ein Geburtstags-DJ-Set zum Besten geben wird. Und im Hip-Hop ist auch Gerard zu finden, der nach dem Release seiner letzten Platte "Neue Welt" vielleicht auch schon wieder neue Tracks mit zum Fest bringen wird.

Mighty Oaks

Aber auch die Indie- und Singer-Songwriter-Musik liegt einigen der Acts am FM4 Geburtstagsfest nah am Herzen: In Berlin sind sie zwar ansässig, aber ursprünglich aus den USA, Italien und Großbritannien kommen die Mighty Oaks, die 2015 auch schon mal am FM4 Frequency Festival gespielt haben. Gerade für eine Acoustic Session zu Gast war die Pariser Band Yalta Club und aus Rom reist der Singer-Songwriter Fil Bo Riva an.

Radio FM4

Paaarty!!! Das FM4 Geburtstagsfest

Ottakringer Brauerei

1160 Wien, Ottakringer Platz 1

Samstag, 21. Jänner 2017

Beginn & Einlass: 20 Uhr

FAQ

Das Line-Up

Ankathie Koi

Camo & Krooked

DJ Mad (Beginner)

Fil Bo Riva

Gerard

Gudrun von Laxenburg

Kimyan Law

Kommando Elefant

Mighty Oaks

Schnipo Schranke

View

Yalta Club

Die Bands spielen auf insgesamt drei Floors, im Wohnzimmer, im Keller und im Badezimmer - der FM4 Indiekiste Floor. Die Ottakringer Brauerei ist groß - aber es können leider nicht alle Partygäste auf nur auf einem einzigen Floor sein. Deshalb gilt der Grundsatz "First come, first served". Bitte habt Geduld beim Rein- und Rausgehen zwischen den Räumen. Es kann vorkommen, dass einzelne Floors vorübergehend zur Sicherheit gesperrt werden müssen, um diese nicht zu überfüllen. Mehr dazu in unseren FAQ.

Die Tickets für das FM4 Geburtstagsfest gibt es ab sofort in jeder Hofer-Filiale, die Bands im Hofer life music by Napster Streaming-Abo. Als Hofer-Ticket-Käufer bis 21.1. anmelden und 3 Monate gratis Hofer life music sichern!

Radio FM4

Tickets

Die Tickets kosten im Vorverkauf 29 Euro und an der Abendkassa - sofern noch Tickets vorhanden sind - 33 Euro. Erhältlich sind die Karten für das FM4 Geburtstagsfest bei oeticket.com, im Brauwerk & Ottakringer Shop und bei wienXtra Jugendinfo (JahreskartenbesitzerInnen der Wiener Linien bekommen bei wienXtra Jugendinfo das Ticket um 27 Euro im Vorverkauf). Und erstmals gibt es die Tickets für das FM4 Geburtstagsfest auch in jeder Hofer-Filiale in ganz Österreich.

Alle Infos zum Fest und den auftretenden Bands findest du auch auf fm4.orf.at/geburtstagsfest2017.