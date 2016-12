FM4 Jahrescharts 2016

Die besten 100 Songs des Jahres 2016, ausgewählt von der FM4 Musikredaktion.

Heute wird gezählt! Von 100 zu 1, denn Charts-Zeit ist die traditionelle Superlativ-Zeit! Die FM4 Musikredaktion hat gesammelt, gereiht, gestrichen, gestritten, gedacht, gelacht, gesungen und getanzt. Und so die hundert besten Songs des Jahres ausgesucht. Solche, die in diesem Jahr am öftesten im Radio zu hören waren, jene, die am beliebtesten bei den Hörer_innen waren. Wir erinnern an die besten Kollaborationen des Jahres, stellen die heuer erschienenen FM4 Compilations vor, erinnern an die Stars, die heuer von uns gegangen sind, stellen Lieblingssongs der FM4-Moderator_Innen vor und fragen bei Musiker_innen nach, welche Songs sie heuer am meisten begeistert haben.

Der Countdown beginnt um 10 Uhr und endet um 19 Uhr. Wer zu spät kommt, dem bleibt der FM4 Player!