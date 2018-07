Gewinn ein Wochenende beim Poolbar-Festival!

Das Poolbar-Festival in Feldkirch feiert 25. Geburtstag und mit ein bisschen Glück könnt ihr gratis zum Gratulieren kommen und nebenbei etwa Scheibsta & die Buben und Hearts Hearts live erleben!

Am 6.7. öffnet die Poolbar in Feldkirch zum 25. Mal ihre Pforten für ein Festival, das Headliner mit Gehemtipps verbindet und den ganzen Sommer über andauert. Gleich am Eröffnungswochenende des Poolbar Festivals schmeißt FM4 am 7.7. eine Tanzmitmir Party mit den französischen House-und Electronic-Spezialisten Cassius, Dalia Ahmed und einem Team aus der FM4 Morning Show, bestehend aus Stuart Freeman und Alexandra Augustin. An den folgenden Wochenenden stehen etwa die Eels, 5K HD, Alice Merton, Deap Vally, Hearts Hearts oder die White Lies am Programm, das Boris Jordan hier ausführlich zusammengefasst hat.

Österreichische Headliner in Woche 2

Das zweite Poolbar Wochenende am 13. und 14. Juli stellt Acts aus Österreich auf die große Bühne. Am Freitag stehen Scheibsta & die Buben, die mit Goldroger als Double Headliner fungieren und die Kopfnicker-Fraktion bedienen. Am Samstag kommen dann Heart Hearts mit ihrem zweiten Album „Goods/Gods“ im Gepäck vorbei, das vor euphorischer Wucht, Experimentierfreude und ausgesuchtem Überschwang strotzt. Und nach ihnen wird M.P. die Bühne übernehmen, der schon im Juni 2015 FM4 Soundpark Act des Monats war und dessen „Good Life“ immer noch Ohrwurmpotential hat.

David Meran

Gewinn ein Wochenende beim Poolbar-Festival

Wir verlosen ein Wochenend-Package für dieses zweite Poolbar-Wochenende von 13.-15.7. 2018, bestehend aus zwei Festivalpässen fürs Wochenende und zwei Übernachtungen für zwei Personen, zur Verfügung gestellt von Bodensee-Vorarlberg-Tourismus.

Um zu gewinnen, gilt es folgende Frage zu beantworten:

Das 25-Jahr-Jubiläum des Poolbar-Festivals fällt dieses Jahr in Feldkirch mit einem anderen - noch etwas runderem - Jubiläum zusammen, mit welchem?

Schick die richtige Antwort bis Dienstag, 10.7. 2018 an game.fm4@orf.at. Namen und Telefonnumer nicht vergessen. Der/die GewinnerIn wird per Mail verständigt.

Datenschutzinformation für den Kontakt per E-Mail.