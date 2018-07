Sommer im Bunker

Der Song zum Sonntag: Tents - „Summer of 17“

Von Christoph Sepin

Da ist sie wieder, die Hitze, die vom Himmel herunterbrennt. Die zwingt, nach draußen zu gehen, ins Freie, auf die Wiese, in die Bäder, zu den Menschen. Oder man macht’s so wie die Tents und bleibt im Keller. Weil dort ist es auch am kühlsten.

Dass es an der Gruppe Tents aus Wien kein Vorbeikommen gibt, sollte schon bekannt sein. Wenn nicht, dann beweist das die Band mit „Summer of 17“, dem Eröffnungslied vom neuen Album „Stars On The GPS Sky“.

Der Sommer 2017, das ist der Schauplatz des Liedes. Eine Erzählung aus der Vergangenheit, als ob das alles nicht ein Jahr, sondern mehrere Jahrzehnte her ist. Damals, eine einfachere, naive, unschuldigere Zeit. Als man Spaghetti-Eis gegessen hat und in bequeme Schuhe geschlüpft ist.

It was the summer of 17, heaps of spaghetti ice cream

Während die anderen draußen sind, in der prallen Sonne und der Helligkeit, sind die Tents im Bunker zu finden, im schützenden Unterschlupf. Oder im unterirdischen Proberaum, in dem „Summer of 17“ anscheinend entstanden ist.

It was cool in my bunker though. It was cool in my shelter though

Nonchalant wird sich hier durch die Hitze gerackert, ein bisschen Wüstentöne der Schule Queens of the Stone Age, ein bisschen kühle Gitarren der zeitlosen Art. Bilder entstehen im Kopf: Aufgedrehte Ventilatoren und graue Wände, Getränke aus Dosen und blanke Drähte. Bunkermusik eben.

Die Welt im Underground ist schön und cool, es geht um das Weltall und Irrgärten, um Grenzen und Satelliten, die über der Erde fliegen.

I’m not a space runner futurist nor maze runner fabulist. We look fabulous

Vage wird hier aus einer Zeit erzählt, die passiert ist oder nicht. Über Sonnenuntergänge, die man sich nicht anschauen sollte. Über undurchdringliche Grenzmauern, Zensur und schönen Glamour, der nicht mehr ist. Für alle, die es lieber kühl haben, der Anti-Sommerhit aus dem Hause Tents.