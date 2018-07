Die FM4 Charts vom 7. Juli 2018

Achtung, fertig, stopp! Das französische Duo Justice erreicht diese Woche Platz 1 der FM4 Charts.

Die Neuvorstellungen der Woche kommen von Leoniden, Marteria & Casper, The Carters aka Beyoncé und Jay-Z sowie von The Happy Sun alias Gerhard Potuznik. Hier sind sie zum Anhören - plus Voting!