Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht

Sonic Essay läutet mit Daft Punks Debütalbum „Homework“ die vierte Staffel ein.

Von Natalie Brunner

Sonic Essay ist eine von Daniel Haaksman gestaltete Serie, in deren Rahmen er euch bis heute relevante und prägende Alben auf eine Weise vorspielt, wie ihr sie noch nie gehört habt: seziert, zitiert und analysiert, in the Mix.

Zu hören ist die aktuelle Folge der Sonic Essays heute im Rahmen des FM4 Zimmerservice zwischen 19.00 und 21.00 Uhr.

Ein Sonic Essay ist eine Mischform aus einer Radio-Doku und einem Mixtape. Ausgedacht hat sich dieses Format der in Berlin lebende DJ, Produzent und Journalist Daniel Haaksman, dessen Hauptinteresse dieser Tage außereuropäischer elektronischer Musik gilt. Für die Sonic Essays sucht er sich aber Meilensteine der Musikgeschichte der letzten 40 Jahre und erzählt ihre Entstehungsgeschichte und Rezeptionsgeschichte mit Interviewauszügen, B-Seiten, Fernsehberichten neu.

Sonic Essay: Daft Punk - „Homework“

Lukas Gansterer Daniel Haaksman ist ein in Berlin lebender DJ, Musikproduzent, Labelbetreiber (Man Recordings) und Musikjournalist.

„Homework“, das erste Album des Pariser Duos Daft Punk, eignet sich bestens für diese Tondokumentensuche. Bei Erscheinen des Albums 1997 knapp keine Teenager mehr, hatten Guy-Manuel de Homem-Christo und Thomas Bangalter bereits eine musikalische Biographie, gespickt mit besonders arroganten Kommentaren englischer Musikjournalisten. So nannte ein Reviewer des britischen Melody Makers das Album ihrer ersten Band Darlin, die sie gemeinsam mit Laurent Brancowitz (heute bei Phoenix) hatten, „daft punky trash“. Da bei ihrer aufkommenden Liebe zu House und Techno der Punk-Spirit zwar als Ideal noch hochgehalten, musikalisch aber nicht bewahrt wurde, erschien ihnen die Bezeichnung „Daft Punk“ ganz stimmig, und weil „trashy“ gar nicht passte, kennen wir die Beiden heute als Daft Punk.

Ebenfalls wird im Sonic Essay der Frage nachgegangen, wie zwei Menschen voll mit jugendlicher Brillanz und innovativen Zugängen derart gute Sounds im Studio produzieren konnten. Wir stoßen auf japanische Chorkonzeptpopbands, die Discohymenen singen, und stöbern, wie im Innencover von „Homework“, auf Daft Punks Schreibtisch herum. Da zu Beginn der 90er Jahre Guy-Manuel de Homem-Christo und Thomas Bangalter noch keine Roboter auf der Suche nach menschlichen Emotionen waren und ganz gewöhnliche Interviews gaben, erzählen sie uns auch selbst, warum jedes vernünftige Dance-Album auf einer Boom Box abgemischt werden sollte.

Virgin Records / Daft Punk

