Regierung, was steht an?!

Im phil diskutieren mit Elisabeth Scharang

Anneliese Rohrer startete ihre journalistische Laufbahn im Jahr 1974 bei der Tageszeitung „Die Presse“, 1987 übernahm sie das Ressort Innenpolitik, 2001 wechselte sie in die Außenpolitik. Seit ihrer Pensionierung arbeitet Anneliese Rohrer als freie Autorin, Bloggerin und Journalistin unter anderem für Fisch&Fleisch, den Kurier und als Verfasserin ihrer wöchtentlichen Kolumne in der Presse.

Sibylle Hamann beginnt 1990 bei der Tagezeitung Kurier journalistisch zu arbeiten, sie wechselt 1995 zum Nachrichtenmagazin Profil und ist die kommenden zehn Jahre als Korrespondentin in Krisen- und Kriegsgebieten Zentral- und Südafrikas, dem Nahen und Mittleren Osten, dem Balkan oder Afghanistan unterwegs. Seit 2006 arbeitet Sibylle Hamann als freie Autorin und Journalistin unter anderem für den Falter, für Emma,die Presse oder Liga – dem Magazin für Menschenrechte.

Solmaz Khorsand arbeitet seit 2013 als Redakteurin bei der Wiener Zeitung. Hat davor beim Monatsmagazin Datum und standard.at gearbeitet und war ebenso Mitverantwortliche der Österreich-Seiten der deutschen Wochenzeitung Die Zeit.

Sie lebte und arbeitete unter anderem in New York und Teheran und Kabul. Gelegentlich versucht sie sich auch in Revolutionen, wie zuletzt in einem feministischen Umschwung in der Wiener Zeitung.