Musikalische Reisen zwischen Genres und Welten

Die FM4 Soundselection 36 ist da. Es gibt sie zum letzten Mal auf CD.

36 Kammern der Shaolin hat der gleichnamige Film aus dem Jahr 1978, 36 Zoll sind in einem Yard, „36 Degrees“ heißt ein Song von Placebo. Und so heiß wird es heuer sicher noch einmal werden. Bis dahin kommt aber auch noch einmal eine FM4 Soundselection heraus. Die trägt auch die Nummer 36 und präsentiert auf zwei CDs internationale und österreichische Musik. Zum letzten Mal auf klassischer, physischer CD, denn dann schaltet die Soundselection auf Online-Verfügbarkeit um. Denn digital, so singen Tocotronic es ja auch schon, ist bekanntlich besser.

CD 1 – die internationale Disc

Von Brooklyn nach Börlange geht die musikalische Reise auf Scheibe 1 der Soundselection, von Leeds nach Los Angeles, von Amsterdam nach Alberta und noch weit darüber hinaus. Aus diesen und vielen anderen Orten kommt die internationale Sammlung an Bands, Musikern und Musikerinnen, die in Genres zwischen Rock’n’Roll, HipHop und Electronica zum euphorischen Mitwippen einladen. Die großen Statements stehen bei den Acts dabei im Vordergrund. „The Kids Don’t Wanna Come Home“ meint der britische Musiker Declan McKenna auf seiner gleichnamigen Nummer, „Feel It Still“ erklären Portugal.The Man und mit „Shake“ proklamieren Mando Diao den idealen Dancemove. Und die vielleicht schönste, simpelste Message kommt von Hot-Chip-Mitglied Joe Goddard: „Music Is The Answer“ lautet der Songtitel des Briten nämlich einfach.

FM4 Soundselection 36 - CD1

1. Portugal. The Man Feel It Still 2. morgxn home 3. alt-J In Cold Blood 4. Feist feat. Jarvis Cocker Century 5. Mando Diao Shake 6. Methyl Ethel Ubu 7. Hippo Campus Way It Goes 8. The New Pornographers High Ticket Attractions 9. Declan McKenna The Kids Don’t Wanna Come Home 10. Cigarettes After Sex Apocalypse 11. Amy Shark Adore 12. Dan Croll Away From Today 13. Témé Tan Ça Va Pas La Tête? 14. Joe Goddard Music Is The Answer 15. Cut_ Tune In Tune Out 16. SOHN Conrad 17. J. Bernardt Wicked Streets 18. Sepalot feat. Angela Aux Hard Rain 19. P.O.S Faded 20. Coldcut x On-U Sound feat. Roots Manuva Vitals 21. Marteria feat. Teutilla Aliens 22. Käptn Peng & Die Tentakel Von Delphi Wobwobwob

CD2 – die österreichische Disc

Es gibt wieder jede Menge spannende, hervorragende Musik aus Österreich, die man den Ohren gönnen kann; die Soundselection ist dabei ein schöner Leitfaden zum Entdecken, Wiedererkennen und wiederholt Abfeiern. HipHop-Wunderwuzzi Mavi Phoenix ist mit „Aventura“ mit von der Partie, die Gruppe Flut lädt mit „Linz bei Nacht“ zum Mitsingen ein und Bilderbuch sagen nochmal „Baba“. Left Boy meldet sich mit „The Return Of…“ zurück, während Léyya auf „Zoo“ in ihre sphärisch-bouncigen Welten einladen und Kimyan Law sich für „Magic“ mit Clara Luzia zusammentut. Was man sonst noch zu Seite 2 der Soundselection machen kann: Abgrooven zu HVOB, Kopfnicken zu den Waxolutionists und mit Catastrophe & Cure und ihrer Nummer „Debbie Debris“ in romantischen Gefühlen schwelgen.

Einmal noch auf CD, dann digital: Die FM4 Soundselection 36 gibt es ab 2. Juni digital und online im FM4 Shop und ab 5. Juni im Handel.

FM4 Soundselection 36 - CD2

1. Mavi Phoenix Aventura 2. Bilderbuch Baba 3. Chick Quest Exit Strategy 4. Flut Linz bei Nacht 5. Left Boy The Return Of… 6. Urbs feat. Tyna Get Wid It 7. Restless Leg Syndrome Here For Good 8. Lea Santee Rollin’ 9. HVOB feat. Winston Marshall Torrid Soul 10. Palastic feat. Nathan Matches 11. Leyya Zoo 12. Nihils Put You Back Together 13. Clara Moto feat. Mimu Gone By The Morning 14. Kimyan Law feat. Clara Luzia Magic 15. Max Doblhoff feat. Idd Aziz Saba Bo (Ksawa remix) 16. Kroko Jack Amadeus 17. Von Seiten der Gemeinde Lignano 18. Scheibsta & die Buben Schlecht Drauf 19. Waxolutionists Zanthos 20. Catastrophe & Cure Debbie Debris 21. Fox Shadows feat. Toby Gruenzweil Tape Of Love 22. Cari Cari Nothing’s Older Than Yesterday 23. Wandl Blowin Smoke

Zu Gewinnen!

Wir verlosen 10 Mal die FM4 Soundselection 36 auf CD - unter all jenen, die uns folgende Frage beantworten können:

Welche_r auf CD 1 vertretene Artist hat vor Kurzem eine FM4 Radio Session eingespielt?

Die richtige Antwort sowie Name und Adresse schickst du bitte an game.fm4@orf.at, Einsendeschluss ist Dienstag, der 6.6. um 14 Uhr.