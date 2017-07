Milky Chance spielen uns ein Ständchen am Out Of The Woods

Nina Hochrainer und Christian Stipkovits sind ja bekanntlich für uns unterwegs auf einen Roadtrip zum Out Of The Woods Festival - und später dann noch weiter zum Acoustic Lakeside.

Gestern war Anreisetag. Weil’s zu zweit im Auto schnell langweilig wird gab’s Gesellschaft: FM4 Musikreporter Christoph Sepin und zwei glückliche Festivalpass-Gewinnerinnen haben auf der Rückbank Platz genommen. Und auf einer Raststation Geschenke für Milky Chance ausgesucht:

Die haben sich gefreut und am Nachmittag dann gleich Backstage am Festivalgelände ein Ständchen für uns zum Besten gegeben!