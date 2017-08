Wie entsteht Ekstase?

Was ist eigentlich... Ekstase? Die Stimme aus dem Off erklärt. Danke an FM4 UNLIMITED.

Letztes Wochenende war FM4 Unlimited im Strandbad Attersee am Attersee auf Sommerfrische. Dort war volles Haus, laute Musik und Menschen, die im Tanz außer sich geraten.

Aber wie entsteht eigentlich Ekstase? Hier ein Beispiel, vorexerziert an der Attersee-Party