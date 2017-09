FM4 Unlimited 2017

Wir feiern auch heuer wieder Clubmusik diversester Spielarten! Mit österreichischen Club-Acts, DJ-Teams und internationalen Radiohosts.

Nach 8 Jahren ist es Zeit für eine Ortsveränderung: Am 20.10. 2017 zieht FM4 Unlimited vom Rathaus in eine andere Wiener Institution, nämlich den Prater. Die Marschroute lautet: Funkhaus - Wurstelprater - Pratersauna/VIE i PEE. Und für die, die exklusiv per Radio dabei sind, gibt’s 1 Adresse: fm4.ORF.at. Ab 14:00 geht’s los und gefeiert wird bis tief in die Nacht - Thank God it’s Friday!

Für die Musikauswahl sorgen neben den Unlimited-DJs auch die KollegInnen der FM4-Schwestersendungen La Boum De Luxe, Swound Sound, Tribe Vibes oder Dalia‘s Late Night Lemonade; außerdem mit dabei sind die DJ-Teams von Heimlich, Tanz durch den Tag, VICE, Noisey, Wax Wreckaz und viele mehr. Analog zu vergangenem Jahr wird es auch heuer wieder einen speziellen Radiofloor geben, der von internationalen Radiohosts bespielt wird. Und alle, die dem Spektakel aus wichtigen Gründen fernbleiben müssen, können es live via Radio mitverfolgen. Put your dancing shoes on!