Zwei Stimmen für die Nationalratswahl

Die Wahlen rücken immer näher und ich darf wieder nicht wählen. Nach 11 Jahren in Österreich. Und ich bin mit meinem Dilemma nicht alleine.

Von Todor Ovtcharov

Die Wahlen rücken immer näher. Die Plakate der Kandidaten haben das Land erobert. Parteiaktivisten verteilen Luftballons und Kugelschreiber. Ich bekomme auch Kugelschreiber. Ich habe bereits so viele Kugelschreiber, dass ich jahrelang schreiben könnte, ohne mir Sorgen zu machen, dass mir die Kugelschreiber ausgehen. Ich könnte den Parteien eine innovative Kugelschreiberverteilertaktik vorschlagen: es wäre gut, wenn die Kulis, die die Roten verteilen, rot schreiben, die der Schwarzen schwarz, die der Grünen grün und so weiter. So könnten die Kinder der Wähler mit den schwarzen Kulis Häuserwände bauen, mit den roten Dächer und mit den grünen Bäume...

Mit Akzent Die unaussprechliche Welt des Todor Ovtcharov und sein satirischer Blick auf das Zeitgeschehen - jeden Mittwoch in FM4 Connected und als Podcast. „Die Leiden des jungen Todor“ - Das Buch mit den gesammelten Kolumnen gibt es im FM4 Shop.

Wenn ich ein Lied auf Youtube hören will, dann kommt vor dem Video immer ein Parteianführer, der versucht, mich zu überreden, dass er der Richtige ist, derjenige, der meine Interessen wahren wird. Ich verstehe, dass die Parteien so mehr Wähler erreichen wollen, doch jedes Lied, das mit einem Politikergesicht anfängt wird am Ende zum (I Can’t Get No) Satisfaction.

Allerdings sind bei mir die ganzen Kugelschreiberverteilaktionen und Youtubewerbungen umsonst. Keiner der Politiker interessiert sich wirklich für meine Vorschläge und meine Ängste. Ich wohne seit 11 Jahren in Österreich, ich kenne ihre Politiker und deren Programme, darf aber nicht hier wählen. Genau so wie ich, werden mehr als 1 Million Menschen, die in Österreich ansässig sind, nicht wählen, da sie die Staatsbürgerschaft nicht haben. Wir zahlen unsere Steuern hier, wir halten uns an die Regeln, sind aber keine politischen Subjekte.

SOS Mitmensch

Am 10. Oktober organisiert die NGO „SOS Mitmensch“ eine Wahlaktion für Menschen ohne einen österreichischen Pass in allen größeren österreichischen Städten. Das Ziel ist, zu zeigen, dass viele Menschen vom demokratischen Prozess in diesem Land ausgeschlossen sind. Eine ähnliche Aktion wurde bereits bei der letzten Wahlen in Wien durchgezogen. Laut vielen Internetkommentaren, die ich gelesen habe, sei diese Aktion vollkommen dumm und überflüssig, da sie die Gesellschaft unnötig spalte. Diese Kommentatoren mögen sich erinnern, dass man vor Jahren auch das Wahlrecht für Frauen so betrachtet habe. Die Aktion ist da, um zu zeigen, dass man Menschen, die bereits da sind, gesellschaftlich ein- und nicht ausschließen solle.

Übrigends habe ich eine Lösung für mein Wahldilemma. Nachdem ich mich auf Facebook beschwert habe, dass ich nicht wählen darf, haben sich ganze zwei meiner österreichischen Freunde gemeldet, die statt mir wählen wollen. Ich muss nur sagen wen. Sie sind beide überzeugt, dass deren Stimme sowieso zu nichts führt und würden sie mir gerne überlassen. Somit habe ich nicht eine Stimme, sondern ganze zwei. Erinnert euch daran, dass es mehr als eine Million Menschen gibt, denen es genau so wie mir geht!