Sind die Pläne der neuen Regierung verfassungskonform?

Die Pläne der neuen Regierung schlagen Wellen. Auch in Kreisen von Verfassungsexperten sieht man manche Vorhaben kritisch. Verfassungsrechtler Heinz Mayer legt im Interview seine Sicht zu den schwarz-blauen Plänen dar.

Von Christoph „Burstup“ Weiss

Die neue Regierung ist angelobt. Sebastian Kurz ist Bundeskanzler, Heinz-Christian Strache der Vizekanzler Österreichs. In den letzten Tagen wird vor allem auf Social Media viel über die türkisblaue Koalition diskutiert, die in ihrem Regierungsprogramm ihr Vorhaben für die Zeit bis 2022 präsentiert hat. Darin enthaltn sich auch Punkte, die Verfassungsexperten als durchaus heikel ansehen. Der Verfassungsrechtler Heinz Mayer gibt uns vorab eine Einschätzung zu bestimmten kontroversen Punkten.

Christoph Weiss: Die neue Regierung ist angelobt. In den letzten Tagen habe ich auf Social Media wie Twitter viele Diskussionen über die Tatsache gelesen, dass sowohl Innen-, als auch Verteidigungsministerium in der Hand der FPÖ sind. Wie bewerten Sie das?

Heinz Mayer: Bei einer Alleinregierung, mit absoluter Mehrheit einer Partei, ist so etwas nicht zu vermeiden. In Koalitionsregierungen sollte man das allerdings vermeiden. Ein Verfassungsrechtler muss darauf hinweisen, dass die Macht im Staat so verteilt werden sollte, dass Missbrauch ziemlich schwierig ist. Das ist in diesem Fall leider nicht geschehen.