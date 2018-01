2017 on 45 - Joja

Die besten Clubtracks des Jahres - Hip Hop, Electronica

Von Daniela Derntl

Joja agiert an der Schnittstelle Kunst, Architektur, Radio und Club. Sie ist DJ, Veranstalterin und Host bei FM4 La Boum de Luxe. Und heuer ist sie auch unter die Produzentinnen gegangen! 2018 kommt ihr erster Release auf Duzz Down San heraus:

„Das ist mein persönliches musikalisches Highlight dieses Jahr. Einen großen Beitrag dazu hat auf alle Fälle Anna Schauberger aka The Unused Word geleistet. Sie hat mich zu einem Musik-Camp eingeladen, wo ich dann mit anderen Frauen Musik machen konnte und das war sehr angenehm und hat mir auch mehr Sicherheit und gutes Feedback gegeben. Und nach vielen, vielen Jahren im heimlich-stillen Kämmerlein beim Basteln zu Hause hatte ich dann auch einige Tracks so weit, mit denen ich persönlich recht zufrieden war, dass sie das repräsentieren, was ich möchte. Das habe ich Anna dann vorgespielt und sie hat sich angeboten, das zu mischen. Und sie hat sich dem dann angenommen und das war natürlich großartig, weil sie holt, ohne den Track zu verändern, noch mal viel raus. Und über sie kam auch die Connection zu Duzz Down San zustande. Also sie hat mich dann verlinkt mit den jungen Herren und wir werden noch gemeinsam überlegen, wann und was genau herauskommen wird. That’s really exciting!“

Joja über ihren Mix:

„Ich hoffe, euch gefällt, was ich hier ausgesucht habe für diesen Mix. Ich habe besondere Freude, ein paar großartige Ladies eingepackt zu haben – zum Beispiel Eunique, Coucou Chloe, eine großartige französische Produzentin, auch Mapalma mit dabei mit ihrem ersten Release und natürlich Princess Nokia – also ENJOY!“

2017on45 - Joja - Mix