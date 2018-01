2017 on 45 - BTO Spider

Die besten Clubtracks des Jahres - House, Soul

Von Daniela Derntl

BTO Spider ist der wortgewandte House- und Soul-Connaisseur des Senders und stellt jede Woche in FM4 High Spirits seine liebsten Platten vor – und folgende haben ihn 2017 besonders begeistert:

„Für mich war es ein souliges Superjahr, die Detroiter zum Beispiel unschlagbar - Randolph, Amp Fiddler, Theo Parrish – aber auch Gänsehaut-Momente mit vielen heimischen Produktionen von Demuja, Roman Rauch, der Luv-Shack-Crew mit Jakobin & Domino, Peletronic, oder dem forTunea Label. Große Freude, viel Liebe.“

BTO Spider über seinen Mix:

„Schmäh ohne, der on45-Mix ist für mich jedes Jahr aufs Neue die allerschwerste Herausforderung. Man will musikalisch so viele Eindrücke teilen, so viele Geschichten erzählen, so viele Gefühle ausdrücken, und hat dann nur 40 Minuten Zeit: Progressive Soul-Tunes, spannende House-Tracks, ich glaube, ich hab zumindestens repräsentativ alles erwischt, was mich in diesem Jahr so richtig schön glücklich gemacht hat.“

2017on45 - BTO Spider - Mix