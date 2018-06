Brand New!

Elderbrook - „Sleepwalking“

Gedanke 1: Ein neuer Track von Beck? Gedanke 2: Nein, zu sehr Electro-Dance. Gedanke 3: Ah, Elderbrook! Die aktuellen Solo-Single “Sleepwalking” hat der Brite mit Empire Of The Sun geschrieben. Die streuen etwas World Music/Caribbean Flair ein, was dem Ganzen die nötige Würze verleiht. So tanzbar und locker der Track klingt, so ernst sind die Lyrics: Es geht um die Zerstörung der Welt durch menschliche Einflüsse. Apokalypse now.

Nas ft The Dream - „Adam and Eve“

Die New Yorker Hip Hop-Größe Nas meldet sich mit seinem 11. Studioalbum „Nasir“ zurück. Eines von insgesamt fünf von Kanye West produzierten Alben, die binnen fünf Wochen herauskommen und je exakt sieben Tracks vereinen. “Adam and Eve” ist einer der neuen Tracks. Und obwohl Nas sich in der Anfangszeile des Liedes mit Shakespeares Titelfigur Othello vergleicht, klingt er eher verwundbar und verbittert, als stark, edel und aufrichtig. Nas verarbeitet auf “Adam und Eve” harte Lektionen aus seinem bisherigen Leben, etwa die gescheiterte Ehe mit Sängerin Kelis.

Salute ft. The Diamonds Are Black - „Skin“

Salute aus Wien lebt immer noch in Manchester und hat mit seinen 21 Jahren musikalisch schon ganz schön was auf dem Buckel. Im Juni erst hat er seine neue EP “Condition I“ veröffentlicht. Teil 1 einer Trilogie, die restlichen zwei Teile wird er wohl noch im Laufe des Sommers veröffentlichen. In seinem traurigen Pop-Track “Skin” verarbeitet Salute eine unglückliche Liebe. Er hätte die Zeichen erkennen müssen, jetzt bleiben nur mehr die reumütigen Gedanken an die gemeinsame Zeit.

Wargirl - „Little Girl“

Long Beach, Südkalifornien. Gleich nebenan, in Los Angeles, scheitern die Träume. Aber in Long Beach kriegen die Leute ihr Leben auf die Reihe. So auch Matt Wignall. Vor seiner Band Wargirl hat er Musik produziert, etwa die Cold War Kids. Jetzt erscheint die erste EP „Arbolita”. “Little Girl” gleitet wie die anderen Tracks zwischen Funk, Dub, Disco, Garagerock und Afrobeat. Fela Kuti diente u.a. als Inspiration, Sängerin Samantha Parks, Tochter von James Lafayette Parks (Chef der 70s-Funk-Band Bull & The Matadors) sorgt auf “Little Girl” für den Donna Summer-Disco Moment. Spannend!