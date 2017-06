Ferialjob: Know your rights

Mehr als 100.000 Jugendliche sammeln beim Ferialjob im Sommer erste Berufserfahrungen. Ausnützen lassen, müssen sie sich nicht. Denn auch Ferialjobber haben Rechte.

von Sophie-Kristin Hausberger

An den Schulen, ebenso wie an den Unis kehrt bald die wohlverdiente Sommerpause ein. Doch viele Jugendliche verbringen die Ferien nicht nur mit Faulenzen, sondern arbeiten. Joberfahrungen zu sammeln macht sich einerseits gut im Lebenslauf, andererseits bringt ein Job natürlich Geld. Man darf aber nicht darauf vergessen, dass man auch als Ferialjobber Rechte hat. Hier ein kurzer Überblick auf was geachtet werden soll:

Arbeitsvertrag nicht nur überfliegen

Da ein Ferialjob ein ganz normales Arbeitsverhältnis ist, muss ein Vertrag abgeschlossen werden. Zwar ist auch eine mündliche Vereinbarung gültig, besser ist es aber alles schwarz auf weiß zu haben. „Grundsätzlich empfiehlt es sich, Arbeitsverträge bevor man unterschreibt von der Gewerkschaft oder Arbeiterkammer durchschauen zu lassen“, sagt Markus Schueller von der Arbeiterkammer (AK) Wien. Vom kurzen Überfliegen des Vertrags wird dringend abgeraten, denn vor allem im Kleingedruckten finden sich häufig Verzichtserklärungen. Wer voreilig unterschreibt, kann damit zum Beispiel um Geld für Überstunden umfallen.

Bezahlung nach KV

Damit es nach dem Arbeitsmonat keine bösen Überraschungen gibt, sollte im natürlich Vertrag stehen, wieviel Geld pro Monat verdient wird. Als Orientierung für Gehaltsverhandlungen dient der brancheninterne Kollektivvertrag, nachdem gezahlt werden muss. Ebenso sollte mit dem Arbeitgeber fixiert werden, wie die Arbeitszeit verteilt ist, also wie viele Stunden am Tag gearbeitet werden. Jugendliche dürfen in Österreich ab dem 15. Lebensjahr arbeiten, unter 18 Jahren aber maximal 40 Stunden in der Woche. Es empfiehlt sich die geleisteten Stunden immer akribisch minutengenau zu dokumentieren, damit etwaige Überstunden ausbezahlt werden können.

Urlaub: 2 Tage pro Monat

Es ist übrigens nicht dreist, den Arbeitgeber auch beim befristeten Sommerjob nach freien Tagen zu fragen. Denn Urlaub ist nicht dem Gutdünken der Chefs geschuldet, sondern gesetzlich geregelt. Im Schnitt kann mit zwei Urlaubstagen pro Monat gerechnet werden. „Der Zeitpunkt des Urlaubs ist aber Verhandlungssache, dem die Chefs zustimmen müssen“, sagt Markus Schueller. Sollten sich die Vorgesetzte weigern freizugeben, muss sich das am Lohnzettel sichtbar machen. Nicht in Anspruch genommene Urlaubstage müssen nämlich extra ausbezahlt werden. Nach getaner Arbeit kann der Lohnsteuerausgleich noch ein zusätzliches Goodie sein, denn damit können zuviel bezahlte Steuern vom Finanzamt zurückgeholt werden.

Volontariat kein Fulltime-Job

Für ein meist unbezahltes Volontariat gelten diese Regelungen nicht. Das Volontariat ist nämlich kein Arbeits-, sondern ein Ausbildungsvertrag. Doch das bringt nicht nur Nachteile: „Beim Volontariat vereinbare ich, dass ich in einem Betrieb Einblicke bekommen, ohne dass ich Leistungen erbringen muss. Das heißt: Ich kann kommen und gehen, wann ich will,“ Arbeitsrechtsexperte Schueller. Ein „9 to 5“-Job ist beim Volontariat also nicht vorgesehen. Bei Fragen hilft die Arbeiterkammer kostenlos.