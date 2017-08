Das Himmelszelt ist dein Dach?

Oder aber du campst in einem richtigen Zelt - am FM4 Frequency Festival gibt es da mehrere Optionen, von Green Camping bis zum Luxuscontainer. Mit Videos!

Jedes Jahr erzählen uns Menschen in unseren zahlreichen Publikums-Umfragen, dass sie nicht nur (oder auch: gar nicht!) wegen der Musik aufs FM4 Frequency fahren, sondern wegen des ganzen Rundherums. Das meint neben den Essenständen (HANDBROTZEIT WO BIST DU?!?!), den Flunkyball-Turnieren und den Karaoke-Ständen natürlich vor allem den Campingplatz.

Bierbong-Trinken und Freundschaften-Schließen kann man schließlich nirgendwo so gut vereinen wie hier, und eine Person aus der FM4 Redaktion war sogar kürzlich auf der Hochzeit eines Paares, die sich vor elf Jahren am Frequency-Campingplatz kennengelernt hat. Das Beste!

Go Green

Weniger Party, das Zwitschern der Vögel oder die Tatsache, dass man neben dem Zelt auf weniger Raviolidosen steigt, das sind ein paar Gründe, warum man sich für das sogenannte Green Camping entscheidet. Oder aber der restliche Campingbereich war ganz einfach voll.

Komm vorbei in meinem Bungalow!

Luxuswohnen am FM4 Frequency hat einen Namen: Glamping. Das Wort ist aus der Kombination Glamour + Camping aufgebaut, und das Wohnen im Container kostet dementsprechend 559,99€ pro Festival. Zahlt sich das aus?

Every single one’s got a story to tell

Das Hauptmotiv von „7 Nation Army“ besteht aus 7 Tönen, in unverkennbarer Kombination. Muss man sich auch einmal ausdenken, so eine Melodie. Zurecht erklingt sie bis heute in Indiediscos, Radios und Fußballstadien, und auch hier am FM4 Frequency konnte man den ewigen Hit der White Stripes bereits in mehreren Versionen, von der Zigaretten-Karaoke-Stage bis zum Live-Cover von The Offspring hören. Auch diese charmante Campingplatz-Band hat sich einer neuen Vertonung gewidmet.