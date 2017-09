Die FM4 Charts vom 2.9. 2017

1 Beatsteaks ft. Deichkind L Auf der Stirn 11 2

2 Lana Del Rey ft ASAP Rocky, Playboi C Summer Bummer 1 5

3 Kraftklub Chemie Chemie Ya neu 1

4 Ghostpoet Freakshow 7 4

5 Palastic ft. Lea Santee Talkin' 6 2

6 Mile Me Deaf Voyage 5 4

7 Kettcar Sommer 89 (Er schnitt Löcher in den Zaun) 10 2

8 Phoenix Ti Amo neu 1

9 Wolf Alice Beautifully Unconventional 12 2

10 Shout Out Louds Porcelain neu 1

11 Fünf Sterne Deluxe Moin Bumm Tschack 2 5

12 Joe Goddard ft. Jess Mills Ordinary Madness (RAC Mix) 3 5

13 Banfi She Comes Home 17 3

14 Superfood Unstoppable 18 3

15 Jake Bugg How Soon The Dawn 16 3

16 Inner Tongue Dig Deeper 4 6

17 The Dead-On Lovesick 13 4

18 Stereoface You Ain't Old Enough 15 3

19 Action Bronson ft. Rick Ross 9-24-7000 neu 1

20 Mura Masa ft. Damon Albarn Blu 8 7

21 Casper ft. Drangsal Keine Angst 14 8

22 Vance Joy Lay It On Me 14 5

23 Antilopen Gang Liebe Grüsse 9 5

24 Manu Chao & chalart58 ft. Sr. Wilson A la par del amor 19 7