FM4 Unlimited Matches

„FM4 Unlimited Matches“ heißt die im November 2017 gestartete Reihe, mit der ein frischer Querschnitt durch das Studiotreiben aus dem Umfeld der Radiosendung entstehen soll. Die zweite Veröffentlichung wurde wieder exklusiv für Unlimited produziert.

Von Matthias „Functionist“ Schönauer

„Out of Control“ ist die erste Ogris Debris-Veröffentlichung seit ihrem Debütalbum „Constant Spring“ im Jahr 2016 und der Songtitel läßt Kontrollverlußt auf der Tanzfläche erhoffen und erahnen, dass hier die ungezähmte Wucht von stakkatoartigen Synth und Piano Samples auf schwere Drumbreaks treffen.

Matthias Schönauer

Ogris Debris stellen mit eingängigen Vocals aufs Neue eindrucksvoll unter Beweis, was sie beherrschen wie wenige andere: Der geballten rohen Energie eines Clubtracks gerade so viel Verspieltheit, Schmäh und Charisma entgegen zu stellen wie nötig ist, um kühle Präzision in mitreißende Euphorie zu transformieren – mit einem Augenzwinkern.