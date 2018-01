2017 on 45 - Patrick Pulsinger

Die besten Clubtracks des Jahres - Ambient

Von Daniela Derntl

Patrick Pulsinger ist DJ, Produzent, Labelbetreiber und Host bei FM4 La Boum de Luxe. 2017 hat der österreichische Techno-Pionier nicht nur zahlreiche andere Acts produziert, sondern auch selbst wieder eine EP mit seinem partner in crime Sam Irl eingespielt – ganz unkompliziert – live & one Take:

„Mit Sam habe ich wirklich einen tollen Partner für diese Arbeitsweise gefunden. Wir wollen beide auch nicht zu viel Zeit verschwenden in manchmal vielleicht unwichtige Details. Details sind natürlich wichtig, aber das Gefühl, wenn irgendetwas sitzt, wenn irgendetwas passt in dem Moment, dann einfach ergreifen und auf Tape bannen. Dieses Unmittelbare ist etwas, was unglaublich viel Spaß macht und auch sehr produktiv werden lässt.“

Für 2017 on 45 lässt es Patrick Pulsinger allerdings viel ruhiger und entspannter angehen. Sein Mix heißt „Horizontal Dancing“ und kommt weitgehend ohne Beats, dafür aber mit jeder Menge Ambient-Spähren aus.

Patrick Pulsinger über seinen Mix:

„Lehnen Sie sich zurück, lassen Sie es sich gut gehen. Das Jahr ist vorbei. Es gibt keinen Stress. Das ist mein Mix. Er tut gut. Drehen Sie das Radio-Gerät auf und genießen Sie die Musik.“

2017on45 - Pulsinger - "Horizontal Dancing Mix"