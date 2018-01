Die FM4 Geburtstagsfestspiele

Bastel uns Geburtstagskarten und gewinn Tickets für das ausverkaufte FM4 Geburtstagsfest am 20.1. in der Ottakringer Brauerei.

Seien wir einmal ehrlich: Dass das FM4 Geburtstagsfest ratzfatz ausverkauft sein wird, war jetzt nicht die große Überraschung bei dem Line-Up: Die Beatsteaks kommen, Kettcar spielen, Leyya und Dan Croll sind auch dabei und auf Mine & Fatoni und die restlichen Acts freuen wir uns auch wie kleine vegane Panierschnitzel.

FM4 Geburtstagsfest Mein Fest, dein Fest, unser Fest!

Am Samstag, den 20. Jänner 2018, in der Ottakringer Brauerei in Wien. Beginn & Einlass: 20:00 Uhr FAQ

Was es sonst noch zum FM4 Geburtstagsfest zu wissen gibt. Alle Stories im Überblick

Diejenigen, die sich rechtzeitig um Tickets gekümmert haben, können sich freuen, der Rest schaut dumm aus der Wäsche. „Hätte ich nur früher...“ und „Wär ich nur schneller gewesen...“ helfen euch leider auch nicht mehr. Wir bekommen so viele Anfragen, ob wir noch Tickets übrig haben, dass wir uns schon überlegt haben, einen Messenger Bot zu installieren: „Leider nein, wir sind ausverkauft“, sollte der dann automatisch antworten.

Aber eine Chance, beim Fest in der Ottakringer Brauerei dabei zu sein, habt ihr noch. Am Freitag, den 12.1., verlosen wir den ganzen Tag Tickets. Stichwort: FM4 Geburtstagsfestspiele. An dieser Stelle könnt ihr auch Karten gewinnen. Dafür müsst ihr aber ein bisschen kreativ werden:

Bastel uns eine Geburtstagskarte!

Was wär ein Geburtstag ohne Geschenke? Eine ziemlich fade Angelegenheit. Und ein gutes Geschenk beginnt bei einer guten Geburtstagskarte.

FM4 Geburtstagsfestspiele

Gewinn’ Tickets für die ausverkaufte Party am 20.1. in der Ottakringer Brauerei - am 12.1. den ganzen Tag auf Radio FM4 und auf FM4.ORF.at

Happy Birthday ist da ein bisschen zu wenig, wir wollen sehen, wie kreativ ihr seid. Die Geburtstagskarte kann ein Meme sein, das uns zum Lachen bringt. Ein guter Spruch, der uns für immer in Erinnerung bleibt, oder ein zu FM4 passendes Bild enthalten. Egal, ob geklebt, gezeichnet, gephotoshopped - all options are on the table!

Wir vergeben 5x2 Eintrittskarten zum FM4 Geburtstagsfest unter jenen, die uns eine Geburtstagskarte basteln und sie an game.fm4@orf.at schicken - die Besten gewinnen. Einsendeschluss ist Donnerstag, der 18. Jänner, um 12 Uhr.

Radio FM4

Falls ihr es trotz des Gewinnspiels nicht geschafft habt, ein Ticket zu ergattern: FM4 sendet live aus der Ottakringer Brauerei ab 21 Uhr und überträgt die Konzerte im Videostream auf FM4.ORF.at.