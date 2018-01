„Das iranische Regime ist reformresistent“

Für den Iran hat das neue Jahr mit massiven Protesten angefangen. Die Demonstrationen sind kleiner geworden, aber ihre politische Bedeutung ist groß, sagt Iran-Experte Ali Fethollah Najad im Interview.

Von Ali Cem Deniz und Gersin Livia Paya

Das iranische Parlament berät, die Justiz fordert Todesstrafen. Die Proteste in Iran sind mittlerweile leiser geworden, aber sie haben ihre Spuren hinterlassen. Bisher sind 3.700 Menschen festgenommen worden. Die überwiegende Mehrheit von ihnen sind unter 25 Jahre alt. Sie sind auf die Straße gegangen, um gegen die wachsende Armut zu protestieren.

Seit dem Atom-Abkommen und der Aufhebung vieler Sanktionen blüht die iranische Wirtschaft. Doch nur wenige profitieren vom Wachstum. Gleichzeitig steigen Arbeitslosigkeit, Inflation und Lebensmittelpreise. Im November hat ein schweres Erdbeben den Iran und die Wirtschaft erschüttert.

Trotz allem glänzt der Iran auf der internationalen Bühne und gewinnt Einfluss dank einer aktiven, aber kostspieligen Außenpolitik: In Syrien kann sich Baschar al-Assad mithilfe der militärischen Unterstützung durch den Iran an der Macht halten. Die libanesische Hisbollah lässt sich vom Iran finanzieren und auch die schiitische Huthi-Bewegung bekommt im Jemen-Krieg Rückendeckung durch das iranische Regime.

Diese widersprüchliche Entwicklung hat zu den massiven Protesten beigetragen. Was sie für die iranische Politik bedeuten, erklärt Politikwissenschaftler Ali Fathollah-Nejad.

Gersin Livia Paya: Was passiert gerade in Iran? Sind die Proteste schon vorüber?

Ali Fathollah-Nejad: Die Proteste sind weniger geworden, aber sie gehen weiter. Wir müssen verstehen, dass staatlichen Repression und Proteste zusammenhängen. Es gehen aber immer noch junge Menschen in unterschiedlichen Ecken des Landes auf die Straße. Angefangen von Maschhad, wo es zu den ersten Demos kam, bis hin zu Ahvaz im Südwesten des Landes. Man muss aber wissen, dass die Behörden die Sicherheitsmaßnahmen stark erhöht haben. In allen Ecken des Landes sind die Sicherheitskräfte sehr stark präsent. Deswegen sind die Proteste weniger geworden.

Es gibt Berichte über Tote und Verletzte. Das Frustpotenzial muss sehr hoch sein, wenn Menschen ihr Leben riskieren?

Wir haben noch nie so eine wichtige Protestbewegung gehabt. Die Grüne Bewegung nach den Präsidentschaftswahlen 2009 war im Vergleich viel moderater. Dieses Mal wurde eine Grenze überschritten, sowohl in den Forderungen gegen das Regime, als auch im Widerstand der Menschen gegenüber der Repression. Das ist etwas Neues.

Wir haben es mit der politischsten Protestwelle seit der islamischen Revolution von 1979 zu tun.

Wie ernst muss das Regime diese neuen Proteste nehmen?

Wie können die Protestierenden überhaupt miteinander kommunizieren, wenn alle Kanäle gesperrt sind?

Zum einen sehen wir, dass die Zahl der Smartphone-User seit der grünen Bewegung 2009 massiv angestiegen ist. Auf der anderen Seite sind die sozialen Netzwerke in Iran aber stark eingeschränkt. Um zu verstehen, wie die Kommunikation trotzdem klappt muss man sich die arabischen Proteste von 2011 anschauen. Damals wurde der Zugang zu den Sozialen Netzwerken ebenfalls beschnitten. Die Informationen haben sich über Mundpropaganda verbreitet und die Leute haben sich einfach in der Nachbarschaft getroffen und ausgetauscht. Die Menschen finden immer Wege zur Vernetzung. Und im Iran passiert das auch.

Ist die Islamische Republik reformierbar?

Es gibt keine politischen Parteien, nur eine islamistische Elite, die sich in unterschiedliche Fraktionen aufteilt.

Das heißt, da kann es keine politische Reform geben.

Es gibt keine legalen Wege und Mittel. Es gibt keine politischen Parteien, nur eine islamistische Elite, die sich in unterschiedliche Fraktionen aufteilt. Das bedeutet: die große Mehrheit der iranischen Bevölkerung ist vom politischen System ausgeschlossen. Und diejenigen, die an der Macht sind, haben kein Interesse an Veränderung, weil sie wirtschaftlich und politisch von diesem System profitieren. Deswegen sprechen auch Politikwissenschaftler von einem reformresistenten System in Iran.