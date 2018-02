Donaufestival 2018

Nadah El Shazly, Mhysa, James Holden, Godspeed! You Black Emperor uvm.: Das Donaufestival verrät erste Details zu den diesjährigen Tageslineups

Von Katharina Seidler

Mit dem Freuen auf eine Festivalsaison kann man bekanntlich nicht früh genug beginnen, und was das Donaufestival betrifft, das in weniger als drei Monaten zu seinem gewohnten Termin Ende April/Anfang Mai über die Bühnen von Krems geht, erleichtern die soeben verkündeten Tages-Lineups seit heute die Planung.

Blitz und Donner gehen etwa bereits am Eröffnungstag über Stadtsaal, Minoritenkirche und Hallen nieder, wenn die amerikanischen Noise-Rock-Berserker Lightning Bolt mit einem lang vermissten Österreich-Konzert auf die kanadischen Postrock-Gottheiten Godspeed You! Black Emperor treffen. „We are trapped in the belly of this horrible machine, and the machine is bleeding to death“ - hinter der bei Godspeed beschworenen Apokalypse steht aber immer auch die Hoffnung auf einen neuen Morgen.

Am selben Tag kann man mit Laurel Halo in den verdrehten Pop ihres Letztjahres-Meisterwerks „Dust“ eintauchen, oder bei der Performance „Medusa Bionic Rise“ des Kollektivs The Agency in einem Fitness-Parcours die Wieder-Erfindung und Propagierung eines neuen Zukunfts-Menschen zwischen Designerdroge und Selbstoptimierungs-Wahn erleben.

Die aus dem letzten Jahr bereits gut bewährte Dominikanerkirche im Zentrum von Krems wird auch heuer zur Festivalbühne. Das heimische Tanz- und Performance-Kollektiv Liquid Loft inszeniert dort mit der „Church of Ignorance“ eine babylonische Sprachverwirrung, bei der die Teilnehmenden zwischen Körpersprache und Sprachfetzen aus europäischen Sprachinseln, die als mp3s durch ihre sich bewegende Münder strömen, eine eigene Form der Verständigung suchen.

Ein Highlight im Musikprogramm ist der Auftritt der ägyptischen Musikerin Nadah El Shazly. Aus einer Vergangenheit zwischen Punk, Postpunk und einer Erziehung im deutschen Gymnasium in Kairo erwachsen bei ihr wundersame Klanggebilde zwischen arabischer Musiktradition, Free Jazz und experimenteller Impro-Elektronik.

Dem Freejazz hat sich auch Clubmusik-Freigeist James Holden verschrieben, der sowohl mit seinen bisherigen fantastischen Soloalben als auch mit seinem Label Border Community schon immer am Aufbrecher der Strukturen von Club-Traditionen interessiert war. Auf Holdens neuestem Werk „The Animal Spirits“ wandelt er gemeinsam mit seiner Band The Animal Spirits (mit Mitgliedern wie Etienne Jaumet oder Tom Page von Rocketnumbernine) auf den Spuren von spirituellem Jazz und Krautrock und findet dort eine eigene Form der tanzbaren Hypnose.

Aus Südafrika reist das Musik- und Performance-Duo FAKA zum Donaufestival, das den südafrikanischen Club-Hype der letzten Jahre Gqom mit exzentrisch-queerer Inszenierung, Noise, Pop und sogar verfremdetem Gospel-Soul kurzschließt.

Die Musik der US-amerikanischen Multimediakünstlerin Mhysa indessen entwickelt zwischen futuristischem R’n’B, dekonstruierter Clubmusik und der reservierten Kühle ihrer Stimme eine Faszination, die einen ebenso mitreißt wie auch auf Abstand hält.

Und dann wäre da natürlich noch die 8-stündige Freecore-Schiene des Donaufestivals, as waves go by, bei der man am Abschlusstag noch auf Seelenheil und Katharsis hoffen darf.

Die permanente Multimedia-Installation „Premise Place (edit 1)“ von Ryan Trecartin und Lizzie Fitch (siehe auch Titelbild dieser Geschichte) in der Kunsthalle Krems stellt inzwischen Fragen nach Identität im Hyperkapitalismus aus Youtube-Tutorials und Trash-TV.

Zwischen babylonischer Sprachverwirrung, Fitness-Trainigscamp, zerhäckselter Clubmusik und elegischem Postrock, ägyptischer Experimentalelektronik und freigeistigem Jazz bleibt das Donaufestival seinem Grundmotto „Redefining Arts“ (zusätzlich zu dem diesjährigen Leitmotiv, das gemeinsam mit dem vollständigen Lineup am 8.März 2018 präsentiert wird) wieder treu.

Die Tagesprogramme

TAG 1: 27. April 2018

Sound

Godspeed You! Black Emperor

Laurel Halo

Lightning Bolt



Performance

The Agency: Medusa Bionic Rise







TAG 2: 28. April 2018

Sound

ZONAL & Moor Mother

MHYSA

Orson Hentschel

Lotic



Performance

The Agency: Medusa Bionic Rise

Liquid Loft: Church of Ignorance

TAG 3: 29. April 2018

Sound

The Space Lady

Demdike Stare LIVE AV w/Michael England

Gravetemple

EX EYE



Performance

The Agency: Medusa Bionic Rise

Liquid Loft: Church of Ignorance



Permanent: Art

Ryan Trecartin: Premise Place (edit 1) - Multimedia-Installation (Kunsthalle Krems)

TAG 4: 04. Mai 2018

Sound

Amnesia Scanner

James Holden & The Animal Spirits

FAKA



Performance

Ryan Trecartin/Felix Rothenhäusler: The Re’Search

Barbis Ruder: CHANNELING #likemetoo

TAG 5: 05. Mai 2018

Sound

Nadah El Shazly

Manuel Göttsching

Pan Daijing

Perc



Performance

Ryan Trecartin/Felix Rothenhäusler: The Re’Search

Rudi van der Merwe: Trophée

Barbis Ruder: CHANNELING #likemetoo





TAG 6: 06. Mai 2018

Sound

Circuit des Yeux

Molly Nilsson

Big|Brave

Deerhoof



Performance

Rudi van der Merwe: Trophée



Permanent: Art