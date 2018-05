Prioritäten setzen fürs Wochenende!

Feiern ist anstrengend. Ab und an braucht man sogar auch eine Pause. Man muss seine Energie gut einteilen und Prioritäten setzen. Diese Events kann ich euch empfehlen.

Von #diezuckerlkettenfrau

Die letzte Woche hatte es in sich: ein Trip nach Prag und das Festival am Wiener Prater. Wie schön es doch ist, wenn sich plötzlich Freundschaften entwickeln, und man sich freudig ins Business, ins Feiern und mehr reinstürzen kann und einfach Feuer ist, für das, was man tut, lebt, ist.

Die letzten Tage haben mir wieder einmal gezeigt, warum ich das kleine, kompakte Wien liebe. In all seiner Spießigkeit und Offenheit zugleich, ist es ein Luxus, hier zu feiern und zu leben. Dafür gabs in Prag gleich links UND rechts von mir Sex am Heisl.

#prioritätenfürsWE

FREITAG, 11.05

Den Mutter-Mittwoch am Café Luftschloss Cobenzl habe ich verpasst. Denn Priorität war die Arbeit am Riesenradplatz - und die hat richtig Bock gemacht. Mit Camo&Krooked und 15 Fans in einem Waggon auf und up jumpen, den „sky uplighten“ und das ganze Ding zum Wackeln bringen.

Ein Kontrast-Programm zum geplanten Techno und House am Berg im 19. Das gäbe es dafür am Freitag in der Forelle. Priorität hier: kein zweiter Floor, sondern endlich Pornokino inkl. SOLOKABINE in der Kitchen!

Der Typ! Vor ein paar Monaten hat er uns für einen Boiler Room beehrt und mich glücklich gemacht. Drumcode-Techno, eine dröhnende Linie mit viel Druck. Das lädt zum Stampfen ein. Deshalb war es auch für Markus - ein Freund von mir - Priorität, ihn wieder zu sehen. Er ist der größte Fan von Adam Beyer. Er hat ihn so oft gesehen, ist ihm so oft nachgereist - für den richtigen Menschen tut man das. Oder für die richtige Musik, am besten für die richtige Kombi. Jetzt beehrt Adam Bayer das Horst, wen ich dort wohl treffe... Markus, #wirsehenunsindererstenreihe?

Tickets gibt’s on air mit mir am Freitag in FM4 La Boum Deluxe ab 21:30 zu gewinnen!

Lauter Liebe Leute hatte ich auch letzte Woche um mich herum. Beim Feiern, beim Arbeiten, beim Trip nach Prag. Egal mit wem man feiert, ob ein Venue bestens ausgestattet ist oder nicht - das Feiern ist ein Privileg, das ich liebe.

Umso schöner, wenn dieses Erkenntnis um 6 Uhr früh auf einem Boot bei einem amazing House-Sun-Up-Set von DJ Pescado aufkommt. Es ist eindeutig der beste Party-Spot in Prag. Anlage stimmt, Aussicht ist traumhaft, Musik mega und die Crowd angemessen. Vielleicht findest du ja das selbe in Stockerau bei freiem Eintritt.

Nur bei Schönwetter und nur, wenn du auf die Umwelt achtest - dann kannst du einen schönen Day-Dance in Innsbruck hinlegen. Also Top-Prioritäten, die es zu setzen gilt. Die Natur darf auch beim Feiern nicht zu kurz kommen. Deshalb gilt für mich: Portable Aschenbecher immer dabei, Kaugummis auch nicht auf den Floor und den Müll nach dem Open Air bitte mitnehmen!

Weil: Auch in den dunkelsten Ecken lässt es sich nur raven, wenn die Erde nicht auseinander fällt. Also Priorität für dieses Weekend, Müll wegtragen, Zero-Waste-Einkaufen und Bier in Flaschen trinken. Das gilt auch am Uferreich zum Sundowner in Innbsruck am Freitag.

Ein Geburtstag, der hat immer Priorität. Da ist es wichtig, dass man sich dafür Zeit nimmt und den Leuten ihre Wertschätzung zeigt. Es ist wie der Muttertag - ein Date im Jahr, an dem man das noch besonders herausstreichen kann und sich extra Mühe gibt. Weil die Person es Wert ist. Egal ob Nachts, tagsüber oder tagelang gefeiert wird.

Jetzt feiert der Club Spielplatz in Linz zwei Tage lang Geburtstag. Am Freitag solltest du da hin. Acid Techno und Hard House

Tickets? Gibt’s on air mit mir am Freitag auf FM4 La Boum Deluxe ab 21:30 zu gewinnen!

SAMSTAG, 12.05

Für den Samstag gibt es keine Hardcore-Rave-Tipps, da ich nicht verantworten kann, dass jemand halb verschlafen oder noch immer wach zum Muttertags-Brunch auftaucht, weil er bis zehn schlaflos geraved hat. Ein ruhiges Weekend mit der Priorität: Kräfte sparen und der Mutter dankbar sein.

Oder halt so feiern gehen, dass der Sonntag auf alle Fälle save ist! Im AU geht die Party nur bis 3:30 und verspricht erweiterten Sound.

Techno Deluxe hat sich da ein feines Weekend ausgesucht, um gemeinsame Sache mit Kommen zusammen zu machen. Headlinerin ist Charlotte de Witte im Dom im Berg. Dass muss sogar Mama verstehen, dass das nichts übliches ist, was man jedes Wochenende sehen kann. Also sei ehrlich: „Ja Mama, ich war feiern und es macht mich glücklich“ - und dann geht das schon.

Wenn es dann doch noch sein sollte, dass du ohne Techno einfach nicht klar kommst, dann muss es so sein, dann nimm es dir. Vielleicht findet sich ja eine gute Kombi, auch an einem heiligen Muttertag. Es gibt einen Label-Release im Tante Emma.

Der geht zwar bis 8 Uhr in der Früh und die pressen beinhart nur 200 Scheiben auf Vinyl, also ein limited Ding. Wer da eine Platte haben will und sich auf Qualität statt Quantität bezieht, der muss weise wählen, wie die Prioritäten zu setzen sind. Im Nachhinein bereut mans dann, nicht dort gewesen zu sein.

Ah, der Sommer hat uns wieder und wir ihn. Dankbar bin ich dafür, dass er in mein Leben tritt und mir solch schöne Sun-Uppers, -Downers und Zwischendurch-Momente liefert, die dadurch in ihrer Wertigkeit gesteigert werden. Alles ist besser, wenn sie dabei ist.

Tolle Tunes von Tian und Sonne, damit sollte man, wie auch ich das letzte Weekend, du dein jetziges beenden. Vielleicht sogar mit Mama am Rooftop am Donaukanal namens Toxic Garden.

#fm4zuckerlkette

#wirsehenunsindererstenreihe

Bussibaba, deine Zuckerlkettenfrau