FM4 Unlimited am Attersee

Die gute Nachricht: der Sommer ist da. Die bessere Nachricht: vor der wunderschön glitzernden Kulisse des Attersees wird auch heuer wieder getanzt – FM4 Unlimited am Attersee geht in die fünfte Runde!

Seit über 12 Jahren drehen sich die Turntables der Radiosendung FM4 Unlimited: die DJs Functionist & Beware schicken in ihrer mittäglichen Mixshow auf Radio FM4 Tag für Tag, Jahr für Jahr progressive Sounds in die Welt – raus aus dem Studio und hinein in den Alltag ihrer Zuhörerinnen und Zuhörer. Erklärtes Ziel der beiden ist es dabei, den musikalischen Horizont ihres Publikums zu erweitern.

Karin Hackl Photos

FM4 Unlimited am Attersee 04.08.2018, ab 19:00 Uhr Strandbadparkplatz, 4864 Attersee am Attersee Hier geht’s zum Facebook Event Ersatztermin bei Schlechtwetter: 11.08.2018

Dieses einzigartige musikalische Spektrum spiegelt sich in einem Open Air Festival wider, das seit dem Debüt 2013 jedes Jahr zwischen tausend und zweitausend Besucherinnen und Besucher aus ganz Österreich und dem angrenzen Ausland in seinen Bann zieht.

Für eine Nacht verwandelt sich die malerische Kulisse des größten Binnensees Österreichs in einen Dancefloor – bespielt von heimischen DJs und visuell unterstützt durch das international arbeitende Deko- und VJ-Kollektiv von Heimlich, die regelmäßig die Wiener Clubs in bunte Oasen der Nacht verwandeln. Wenn du wissen willst, wie das aussieht, dann schaut mal in dieses Video rein!

LINE UP:

JOYCE MUNIZ (Exploited Rec. / 20/20 Vision Rec.)

FUNCTIONIST (FM4 Unlimited)

MAKOSSA (FM4 Swound Sound)

KSAWA (FM4 Swound Sound)

Karin Hackl Photos

Gewinn’ Tickets!

Wie verlosen 3 mal 2 Tickets zur Unlimited am Attersee Party unter allen, die uns folgende Frage beantworten können:

Wie tief ist der Attersee?

Schreib Deine Antwort, sowie deinen Vor- und Nachnamen an game.fm4@orf.at. Einsendeschluss ist der 31.7., 10 Uhr!

Datenschutzinformation für den Kontakt per E-Mail.