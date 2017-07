G20-Gipfel in Hamburg von Protesten überschattet

Während in den Hamburger Messehallen diskutiert wurde, wird auf den Straßen protestiert und gekämpft. Ein Bericht aus Hamburg.

Von Michael Bonvalot

Vom Gipfeltreffen der Regierungschefs der G20 in Hamburg Staaten werden derzeit vor allem Anekdoten bekannt. US-Präsident Donald Trump und Russlands Wladimir Putin trafen sich zu einem Meinungsaustausch, der statt geplanter 30 Minuten über 2 Stunden dauerte. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan schwänzte das abendliche Konzert in der Elbphilharmonie. Deutschlands Bundeskanzlerin Angela Merkel begrüßte die Staatsgäste unterschiedlich freundlich.

Anekdoten

Diese Form der Berichterstattung kommt nicht gänzlich überraschend – denn das Gipfeltreffen in Hamburg dient nicht zuletzt auch der Repräsentation. Politische Positionen sind bekannt, etwaige Erklärungen und Vorhaben werden zumeist bereits im Vorfeld akkordiert oder während des Gipfels im Hintergrund von den Stäben der Regierungschefs verhandelt.

Mehr zu den Vorhaben an G20-Gipfel und zu seinen GegnerInnen könnt ihr hier lesen

Doch während in Messehallen diskutiert wird, ist die Stadt von massiven Protesten und heftigen Auseinandersetzungen zwischen Polizei und DemonstrantInnen geprägt. Gestern Nacht eskalierte die Lage vollständig.

Bereits ab 7:00 Uhr früh hatten Gruppen von AktivistInnen begonnen, Zufahrtswege zum Gipfel, aber auch die Infrastruktur im Hafen, zu blockieren. Aufgrund der zahlreichen Blockaden konnte der Gipfel auch erst verspätet beginnen. Eine zweite Welle von Blockaden begann dann ab 15:00 Uhr am Nachmittag.

Michael Bonvalot

Blockade-Finger

Mehrere tausend Menschen trafen sich vor dem Stadion des FC St. Pauli und zogen in mehreren Demo-Zügen, sogenannten „Fingern“, Richtung Elbphilharmonie, wo am Abend ein Konzert für die GipfelteilnehmerInnen stattfinden sollte. Das Konzept zahlreicher kleinerer Demonstrationen, die unangemeldet zahlreiche Straßenzüge blockieren, ist für die Polizei nur sehr schwer zu handhaben.

Dementsprechend konnten die AktivistInnen auch an verschiedenen Punkten weit in die „blaue Zone“ vordringen, wo die Polizei eigentlich ein Demonstrationsverbot verhängt hatte. Insbesondere im Bereich des Hafens um die Landungsbrücken kam es dabei immer wieder zu heftigen Auseinandersetzungen, es flogen Flaschen, die Polizei ging mit Wasserwerfern gegen die Blockaden vor.

Kämpfe in der Schanze

Am späteren Nachmittag verlagerte sich das Geschehen dann vor allem in Richtung des alternativen Schanzenviertel und der Straße Schulterblatt, wo auch das bekannte linke Kulturzentrum „Rote Flora“ beheimatet ist. Bis in die frühen Morgenstunden kam es dabei zu heftigen Straßenschlachten mit der Polizei, an denen mehrere tausend Menschen beteiligt waren. Die Polizei setzt dabei wiederum Wasserwerfer und auch Reizgas ein, wobei es zu einer potenziell lebensgefährlichen Szene kam, als ein Wasserwerfer auf AktivistInnen auf einem Dach zielte.

Wollt ihr Tote, ihr Chaoten?! Die Polizei im Wasserwerfer, der auf Menschen an einer Dachkannte ziehlt, nimmt Tote billigend in Kauf. pic.twitter.com/gqeE7uJEmu — Emily Laquer (@EmilyLaquer) 7. Juli 2017

Von Seiten der DemonstrantInnen wurden sogar Teile des Straßenbelags entfernt und als Wurfgeschoss verwendet. Auch mehrere Geschäfte am Schulterblatt wurden aufgebrochen und die Waren verteilt. Nach mehreren Stunden rückte die Polizei schließlich ins Schulterblatt vor, sogar Einheiten mit Sturmgewehren waren daran beteiligt, wie Medien berichten. Eine österreichische Photographin hat in Hamburg auch Bilder von Einheiten der Wiener Spezialeinheit WEGA gemacht.

Zahlreiche Verhaftungen

Nach der Räumung des Schulterblatts verlagerten sich die Auseinandersetzungen in andere Stadtteile. Erst um 4:00 Uhr früh meldete die Polizei eine Beruhigung der Lage. Laut einer Meldung der Polizei Hamburg auf Facebook wurden 14 Personen verhaftet, 63 in Gewahrsam genommen.

APA/AP/Matthias Schrader

Der Hamburger Polizei-Pressesprecher Timo Zill erklärte gegenüber „Bild Daily Spezial“, dass die Polizei „noch nie so ein Ausmaß an Hass und Gewalt erlebt“ hätte. Doch auch innerhalb der G20-GegnerInnen werden nicht alle Aktionen gutgeheißen.

„Wir haben den Eindruck gehabt, dass sich hier etwas verselbstständigt hat, dass hier eine Form von Militanz auf die Straße getragen wurde, die sich so ein bisschen an sich selbst berauscht hat - und das finden wir politisch und inhaltlich falsch“, sagt Andreas Blechschmidt, Sprecher der Roten Flora, dem NDR.

Es gehe darum, deutlich zu machen, „die Verantwortlichen in der Messehalle“ als diejenigen zu markieren, die für Krieg und Hunger in der Welt verantwortlich seien. „Aber es geht nicht darum, hier Budnikowsky-Filialen oder Autos von AnwohnerInnen anzuzünden.“ (Budnikowsky ist eine Drogeriekette, die politisch fortschrittlich auftritt, auch ein Geschäft der Kette am Schulterblatt wurde aufgebrochen.)

Michael Bonvalot

„Welcome to hell“

Bereits am Donnerstag war es im Anschluss an die Auflösung der „Welcome to hell“-Demo durch die Polizei zu heftigen Auseinandersetzungen gekommen. Nach Angaben des Rechtsanwalts Andreas Beuth nahmen rund 15.000 bis 20.000 Menschen an der Auftaktkundgebung am Hamburger Fischmarkt teil, die Polizei sprach von 12.000 Personen.

Die Demonstration konnte allerdings gerade einmal einige Dutzend Meter marschieren, bevor sie von starken Polizeikräften mit Wasserwerfern aufgehalten wurde. Begründet wurde das von der Polizei mit der Vermummung zahlreicher TeilnehmerInnen. Polizeisprecher Timo Zill sprach danach von einer „unbeherrschbaren Sicherheitssituation“ und bezeichnete das Vorgehen als „alternativlos“.

Keine Eskalation geplant

Rechtsanwalt und Anmelder Beuth hingegen sagt, dass es eine Vereinbarung zur Vermummung mit der Polizei gegeben habe, die auch eingehalten worden sei. Die Polizei habe dann bewusst eskaliert. „Die Losung zur Demo lautete, dass wir gemeinsam los marschieren und gemeinsam ankommen wollen. Das ist ein Szenecode dafür, dass von uns keine Eskalation ausgeht“, so Beuth auf einer Pressekonferenz im alternativen Medienzentrum FCMC.

Dennoch wurde die Spitze der Demonstration schließlich von der Polizei angegriffen und unter Einsatz massiver Gewalt auseinander getrieben. Ich konnte etwas selbst beobachten, wie Polizisten einen bereits am Boden liegenden jungen Mann in einer Seitenstraße traten. Die Situation war nicht zuletzt auch deshalb besonders gefährlich, weil sich die Polizei für die Einhaltung der Demo einen Ort ausgesucht hatte, wo auf der rechten Seite eine rund 2,5 Meter hohe Mauer die Flucht blockierte, auf der linken Seite eine Häuserflucht. Die flüchtenden AktivistInnen mussten über die Mauer klettern, während sie von der Polizei attackiert wurden.

Verschiedene Medien, etwa der NDR, berichteten danach, dass vor dem Angriff der Polizei von der Demonstration keinerlei Eskalation ausgegangen sei(@@twitter:883039643951919109@@). Es hätte Durchsagen gegeben, eine Eskalation zu vermeiden. Das deckt sich mit meinen Beobachtungen. Vor dem Angriff der Polizei standen die ersten Reihen ruhig, es war keinerlei Form eines eskalativen Verhaltens zu bemerken.

Polizei treibt Demo auseinander

In weiterer Folge trieb die Polizei die tausenden wartenden DemonstrationsteilnehmerInnen am Fischmarkt auseinander, die Situation verlagerte sich daraufhin, wie auch am nächsten Tag, Richtung Reeperbahn sowie ins angrenzende alternative Schanzenviertel. Ausgehend von der Reeperbahn formierte sich schließlich eine neue angemeldete Demonstration mit mehreren tausend Menschen „gegen Polizeigewalt“.

Die Demo war bereits in Auflösung begriffen, als gegen Mitternacht auf Höhe des Schulterblatt Flaschen gegen Polizeifahrzeuge geworfen wurden. Die Lage eskalierte daraufhin schnell, es kam zu längeren heftigen Auseinandersetzungen, vor allem vor dem Kulturzentrum „Rote Flora“, das im Schulterblatt liegt. Dort wurden Barrikaden aufgebaut und in Brand gesetzt. Die Polizei setzte unter anderem Wasserwerfer ein.

Michael Bonvalot

Verletzte

Die Polizei Hamburg ging in einer Zwischenbilanz Donnerstag kurz vor Mitternacht von 59 leichtverletzten PolizistInnen aus. Informationen über verletzte DemonstrantInnen würden nicht vorliegen.

Allerdings gibt es überall bei den Protesten eigene „DemosanitäterInnen“, die für kleinere Verletzungen und die Erstversorgung zur Verfügung stehen. Darauf wies auch ein Sprecher der Feuerwehr hin.

Uns werden weitere 59 leicht verletzte Polizeibeamte gemeldet. Infos über verletzte Demonstranten / Störer haben wir bisher nicht.#G20HAM17 https://t.co/jRYz419QKm — Polizei Hamburg (@PolizeiHamburg) 6. Juli 2017

Rechtsanwalt - und Anmelder der Anmelder der Demonstration „ Welcome to Hell" - Andreas Beuth hingegen sprach bereits am Freitag vormittag von mehreren schwerverletzten AktivistInnen, eine Person würde sich in kritischem Zustand befinden. Christoph Kleine, Sprecher des Bündnisses sagte: „Die Polizei hat gestern Tote in Kauf genommen.“ Anwältin Gabriele Heinecke vom anwaltlichen Notdienst berichtete auch, dass eine Person mit einem offenen Bruch in die Gefangenensammelstelle gebracht worden sei, anstatt adäquat versorgt zu werden.

AnwältInnen kritisieren Behinderung

Auch über die Anzahl der Verhafteten gibt es unterschiedliche Zahlen. Die Polizei schrieb Freitag abend (also noch vor den nächtlichen Auseinandersetzungen) von 83 Festnahmen und 19 Ingewahrsamnahmen.

Anzahl der Festnahmen aktuell: 83

Anzahl der Ingewahrsamnahmen aktuell: 19#G20HAM17 — Polizei Hamburg (@PolizeiHamburg) 7. Juli 2017

Rechtsanwältin Heinecke vom Anwaltlichen Notdienst hingegen berichtete bereits Freitag Vormittag von rund 120 Verhafteten.

Laut Heinecke würde den Verhafteten teilweise der Zugang zu AnwältInnen verweigert. Gestern Nacht sei dann ein Anwalt sogar während seiner Tätigkeit in der Gefangenensammelstelle von PolizistInnen körperlich attackiert worden, schreibt der Anwaltliche Notdienst in einer Aussendung.

Ihr könnt Michael auf Facebook und Twitter folgen.

Den Abschluss der Proteste soll heute eine Großdemonstration bilden, an der bis zu 100.000 Menschen teilnehmen werden. Danach wird es wohl zu weiteren Protesten kommen, möglicherweise gegen Abend auch zu Blockaden von Gipfel-TeilnehmerInnen. Morgen könnt ihr auf FM4 eine Abschlussbilanz zum G20-Gipfel und den Protesten lesen.