Kurs für listige Frauen

„Ich will bei einem ‚Kurs für listige Frauen‘ mitmachen!“, sagte mir gestern meine Freundin Deni.

Von Todor Ovtcharov

Der Kurs wird in Wien in bulgarischer Sprache abgehalten. Die Lehrerin ist eine in Bulgarien lebende Russin, die oft bei verschiedenen Fernsehsendern als Sexualexpertin auftritt. Der Kurs wird wie folgt beworben: „Wir werden euch alle Tricks zeigen, um die Männer zu verführen. Denn eine Frau muss nicht klug sein, denn die meisten klugen Frauen sind einsam. Ein Kurs für alle, die ihre Männer mit List verführen wollen!“

Ich erzählte Deni von meiner Uroma. Sie wuchs Anfang des 20. Jahrhunderts auf. Sie meinte, dass alle Frauen, die Erfolg haben wollen, Französisch sprechen und Klavier spielen müssten. Außerdem müssten sie über verschiedene Werke der Literatur diskutieren können und ohne Arzt wissen, woran die Kinder erkrankt sind.

Für mich war meine Uroma so was wie eine Magierin. Sie saß in ihrem Sessel und las ihr Buch. Immer wenn ich mich ihr näherte, holte sie von Gott weiß woher ein Bonbon, das in Folie gewickelt war. Nachdem ich das Bonbon aufgegessen habe, nahm sie die Folie und steckte sie genau zwischen die Seiten des Buchs, wo sie gerade war. Ihre Bücher waren voll von diesen Folien, denn sie hatte viele Enkel und Urenkel. Als ich versuchte, ein neues Bonbon zu ergattern, funkionierte meine Taktik nicht. Sie wusste anhand der Folien ganz genau, wer wann ein Bonbon bekommen hat. Sie sagte zu mir: „Du bekommst jetzt nichts! Du hast schon eines auf Seite 110 bekommen!“ So war meine Uroma immer ehrlich zu allen. Ich würde sie nie „listig“ nennen. Und alle Männer von drei bis neunzig vergötterten sie.

Jetzt sind die Zeiten anders. Viele Frauen sprechen Französisch, spielen Klavier und diskutieren Literaturwerke. Das reicht offenbar nicht, um erfolgreich zu sein. Aber was heißt schon erfolgreich?

Die Antwort kommt von der Leiterin des „Kurs der listigen Frauen“. Sie verkauft auch wundersame Tropfen für „Erfolg und Geld“. „Nur sieben Tropfen täglich unter der Zunge und der Erfolg und das Geld sind euch sicher“. In der Werbung steht nicht, was die Tropfen enthalten. Aber man stellt sich sofort ein Märchen vor, in dem man plötzlich reich, schön und erfolgreich wird. In diesen Märchen gibt es aber auch oft Nebeneffekte und man muss einen hohen Preis für seinen Erfolg zahlen: entweder bekommt man Eselsohren oder man man wacht nackt in einer unbekannten Stadt auf.

Ich erzähle das Deni, aber sie ist sich immer noch sicher, dass sie den Kurs machen will. Vielleicht sollte ich auch einen solchen Kurs organisieren: „Wie kommt sich ein Mann nicht wie ein Vollidiot vor?“, oder so was ähnliches. Denn jede Aktion fordert eine Gegenaktion. Deni lächelt mich nur an.