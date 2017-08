Bin da! Wer noch?

Erste Campingplatz-Impressionen aus dem heißen Traisen-Delta

Es ist heiß, das Bier und die Traisen kalt. Mehr braucht man nicht für den richtigen Start in den dreitägigen Frequency-Wahnsinn. Das Publikum ist schon zu Mittag schwer motiviert, kostümiert und zum Teil schon illuminiert. Die Vorfreude ist groß – ganz vorne im Band-Ranking liegen heuer Billy Talent, Mumford&Sons, Flume, Bilderbuch, Yung Hurn und Wanda.

Zum Glück herrscht perfektes Badewetter!

zurück von weiter

Florian ist das Sumpfmonster aus der Traisen, denn dort ist das Klima einfach besser als am heißen Frequency-Pflaster. Als beliebtes Fotomotiv wird er überall mit kaltem Hopfen und Malz belohnt. In der Nacht will er sein Outfit aber ablegen, denn zu viele Menschen hat er damit schon verstört und erschreckt. Sehr sozial!

Christian Stipkovits

Simon setzt auch heuer wieder auf sein altbewährtes Hasenkostüm. Sein Bunny-Look ist ihm auch bei 28 Grad nicht zu heiß, denn er trägt darunter: gar nichts. Auch sein Kollege weiter unten ist dem „Unten Ohne“ Motto im Schottenrock gefolgt.

Christian Stipkovits

Christian Stipkovits

Martin feiert morgen Geburtstag am Frequency und hat mit seinen Freunden den Zelt-Vorplatz mit vielen Ästen und Blättern in eine Wohlfühl-Oase samt Federball-Ausrüstung verwandelt.

Christian Stipkovits

Christian Stipkovits

Weihnachtsmann, Pikachu oder doch Flamingo-Anzüge? Alles ist am Frequency mit dabei, für letzteres haben Felix und sein Freund entschieden, weil „Verkleiden am Frequency einfach geil ist“.

Christian Stipkovits

Sonnenbrillen sind immer ein modisches Statement. Das Modell von Simon hat er selbst entworfen - Spezialgläser, mit denen er in die Unendlichkeit blicken kann. Tatsächlich sieht man damit nur über den Becherrand hinaus. Mehr muss aber eh nicht sein!

Christian Stipkovits

Weitere frische Menschen am Campingplatz seht ihr hier: