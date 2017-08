Horror-Regisseur Tobe Hooper ist gestorben

Der Regisseur von „Texas Chain Saw Massacre“ und „Poltergeist“ ist im Alter von 74 Jahren gestorben.

Von Jan Hestmann

„Vergessen Sie alle Horrorfilme, die Sie bisher gesehen haben“, heißt es im deutschsprachigen Trailer von „The Texas Chain Saw Massacre“ zu Beginn. Und genau das habe ich dann auch gemacht.

Wie möglicherweise viele Horrorfans meiner Generation, habe ich als frischgebackener Teenie die Horror-Remakes der Nuller-Jahre im Kino zitternd konsumiert, lange bevor ich die Originale entdeckt habe. „Michael Bay’s Texas Chainsaw Massacre“ aus dem Jahr 2003 war aber spätestens dann vergessen, als ich zum ersten Mal diesen obskuren, grieseligen Trailer sehe, in dem altbacken das „Blutgericht in Texas“ (der klingende deutsche Titel des Originals) verkündet wird:

Die Vorstellung, dass die Mordserie rund um Leatherface und seine Familie auf wahren Begebenheiten basieren soll (der Serienkiller Ed Grein gilt als lose Vorlage), hat mir schon in Bays Hochglanz-Version einen Schauer über den Rücken gejagt. In diesem Trailer zum Film aus dem Jahr 1974 wirken die Bilder aufgrund ihrer Schmutzigkeit und Lo-Fi-Ästhetik aber nochmal um ein Vielfaches realistischer.

Am Samstag ist Regisseur Tobe Hooper gestorben, die Todesursache ist noch nicht bekannt. Das berichtet das US-Magazin Varity. Hooper hat vor allem durch seine Horrorfilme The Texas Chain Saw Massacre (1974) und Poltergeist (1982) hohe Bekanntheit und Kultstatus erreicht. Zweiten hat Steven Spielberg geschrieben und produziert.

Ich lese, dass der Film im Jahr seines Erscheines bis dato unvergleichliche Härte zeigt, ein waschechter Skandalfilm sei und deshalb auch seit Jahrzehnten in Deutschland auf dem Index steht (dort wurde er erstmals 2015 im Fernsehen ausgestrahlt). Ein Entschluss ist schnell gefasst: Diesen Film muss ich sehen.

„The Texas Chain Saw Massacre“ bleibt bis heute einer meiner absoluten Lieblingshorrorfilme. Kühl kalkuliert und herrlich roh zugleich. Unerreicht in seiner Kompromisslosigkeit. Und der Trailer zu „Blutgericht in Texas“ so ziemlich mein Lieblingstrailer, für immer.

CC BY-SA 3.0 by Lionel Allorge via Wikicommons

Mit weniger als 300.000 Dollar ist dieser Film produziert worden, der den Standard für den modernen Slasherfilm angehoben und bis heute als einer der einflussreichsten seiner Art gilt. Mit Tobe Hooper müssen wir uns nun von einer zweiten Lichtgestalt des Horrorgenres in nur kurzer Zeit verabschieden. Erst letztes Monat ist George A. Romero, Father of modern Zombies, gestorben. RIP Maestros!