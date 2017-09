Manu Delago & Inner Tongue

Wir laden euch ein zu einer intimen FM4 Soundpark Session mit Manu Delago & Inner Tongue. Hier geht’s zum Gewinnspiel.

von Christian Pausch

Der Sommer ist vorbei und der Konzertherbst ist da - auch im Studio2 des Wiener Funkhauses öffnen sich daher wieder einmal die Pforten zu einem exklusiven Konzerterlebnis.

Manu Delago

Er war mit Björk auf Tour und hat mit dem London Symphony Orechstra performt. Sowas wie Genre-Grenzen gibt es für Manu Delago nicht. Immer auf der Suche nach dem neuen Klang, ist er mittlerweile in fast allen Sound-Welten zu Hause. Nicht nur am signature instrument, dem Hang. Dieses Instrument wurde erst 1999 in der Schweiz entwickelt und schon wenige Jahre danach hatte Manu Delago eins in den Händen - zum Glück für uns alle.

Inner Tongue

Er war mit Get Well Soon auf Tour und hat im Dunstkreis von MGMT in London und New York recorded. In einer ärztlich empfohlenen Zeit des Schweigens hat Inner Tongue seine Stimme und seinen Sound gefunden, seitdem schreibt er Texte, Harmonien, Melodien und bastelt die passenden Beats dazu, um uns alle zu verzaubern.

LIVE im Radio und im Video-Stream Die gesamte FM4 Soundpark Session mit Manu Delago und Inner Tongue wird live übertragen, am 12. September ab 19 Uhr in der FM4 Homebase und auf fm4.orf.at im Video-Stream. Danach gibt es das Konzert sieben Tage wie gewohnt im Player zum Anhören.

Gästelistenplätze zu gewinnen!

Wer sich nicht mit Live-Übertragungen begnügen will, sondern die ganze Experience möchte, das heißt Manu Delago und Inner Tongue bei der FM4 Soundpark Session am 12. September 2017 ab 19Uhr live erleben, der*die muss folgende Frage richtig beantworten:

Manu Delago hat mit Björk zusammen gearbeitet und Inner Tongue wird oftmals mit SOHN verglichen. Die Frage kann also nur lauten: Wie heißt Björks Sohn?

Die richtige Antwort und Deinen Namen schickst Du bitte an game.fm4@orf.at. Einsendeschluss ist am Sonntag, 10. September, 12 Uhr. Unter allen richtigen Einsendungen verlosen wir 15x2 Tickets. Die GewinnerInnen werden per Mail verständigt.