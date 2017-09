Der polnische Klempner

In unserem Haus ist ein Rohr geplatzt. Nicht die Zufuhr für sauberes Wasser, sondern das Abflussrohr.

Von Todor Ovtcharov

Der Keller des Hauses war schnell mit Fäkalien überflutet. Der Unglück passierte am Freitagnachmittag, genau in dem Moment, als die Hausverwaltung Feierabend machte. Alle Bewohner waren wie gefangen. Niemand konnte das Haus verlassen, ohne bis zu den Knöcheln in Scheiße zu versinken. Eine Notversammlung der Hausbewohner wurde einberufen. Ein Klempner musste her. Doch niemand kannte einen.

Die Hausverwaltung sorgt sich sonst darum, war aber nicht zu erreichen. Ich suchte im Internet und fand eine Firma, die jederzeit bereit war, Rohre zu reparieren. Ich brachte die Adresse der Firma zu meinen Nachbarn. Zwei von ihnen bemerkten, dass sich der Name des Klempners polnisch anhört. Sie sagten, dass genau wegen den polnischen Klempnern Großbritannien die EU verlassen habe. Sie meinten, dass ich nach einem österreichischen Klempner suchen solle, bevor wir den Job dem Polen geben.

Doch der Gestank im Stiegenhaus wurde immer stärker, sodass sogar die Nationalisten unter meinen Nachbarn nachgeben mussten, und wir riefen den polnischen Klempner. Ich sah zum ersten Mal einen polnischen Klempner. Ich habe bisher gedacht, dass Klempner wie Super Mario aussehen – klein, dick und mit einem Schnurrbart. Stattdessen kam Super Krzysztof. Ein großer blonder Mann. Hätte er einen Frack an, würde er wie ein Dirigent aussehen. Doch er trug Gummistiefel und einen Arbeitsoverall. Er betrat stolz und ohne zu zögern den Fäkaliensee.

Ehrlich gesagt, habe ich ihm nicht so genau beim Arbeiten zugeschaut. In einer Stunde war Super Krzysztof fertig. Er hinterließ seine Visitenkarte. Dort stand, dass er auch ein Elektriker sei. Es regnet die ganze Zeit. Vielleicht haben wir bald auch ein Problem mit dem Strom.