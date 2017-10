Konzertierte Kampagne der Industrielobbys gegen E-Privacy

Ein Dutzend internationaler Lobbys von Online-Werbeindustrie, Internetkonzernen, Verlagshäusern und Telekoms versucht mit allen Mitteln, die E-Privacy-Verordnung der EU noch zu kippen.

von Erich Möchel

Von einer breiteren Öffentlich wenig beachtet steht mit der neuen E-Privacy-Verordnung das wichtigste Konsumentenschutzgesetz der EU für das Internet kurz vor der Fertigstellung. Am Donnerstag wird der federführende Innenausschuss (LIBE) bereits darüber abstimmen. An den 827 Änderungsanträgen, die eingearbeitet werden müssen, ist schon ersichtlich, dass es heftige Kontroversen gibt.

Die Online-Werbeindustrie, unterstützt von den Zeitungsverlegern und anderen Anbietern, hat Teil Zwei ihrer massiven Kampagne gegen die geplante Regulation gestartet. Sie gefährde die Medienvielfalt, verwirre die Konsumenten nur und werde zu einem bösen Erwachen führen, so die Videoclips. Die Kampagne richtet sich vor allem gegen die geplante Informationspflicht für die Betreiber, wenn Benutzerdaten an Dritte weitergegeben werden.

Mit der Kampagne war es zwischendurch gelungen, das „Privacy by Design“-Prinzip aus dem Text zu drängen

Kampagne zielt auf „Privacy by Design“

Die Kampagne gegen E-Privacy, die bereits vor einem Jahr begonnen hat, dürfte eine der größten Lobbyingkampagnen in Brüssel der letzten Jahre überhaupt sein. Und sie wird ziemlich aggressiv geführt. Bereits Monate vor dem Start hatte rund ein Dutzend übernationaler Industrieverbände die ersatzlose Streichung der seit 2002 gültigen Richtlinie gefordert, die nun in Form einer Verordnung wiederkehrt.

Das Zentralorgan der Werbewirtschaft „Interactive Advertising Bureau“ (IAB) hatte überhaupt das nahende Ende des Internets ausgerufen, sollte das Prinzip „Privacy by Design“ durchgesetzt werden. Dabei bedeutet es nur, dass Browser, Apps oder Geräte nicht ohne vorherige Zustimmung des Benutzers Daten an Drittanbieter weitergeben dürfen. Durch „Privacy by Design“ vorgegeben sind nur die Grundeinstellungen jedes Geräts und jeder App, wobei sie der Benutzer dann natürlich beliebig verändern kann.

Wer die Kampagne fährt

Die Kampagne startete bereits im Sommer 2016. Monate bevor der Kommissionsentwurf durch ein Leak Mitte Dezember bekannte wurde, hatte bereits eine ganze Serie von Terminen der verschiedensten Industrielobbys mit hochrangigen Vertretern der Kommission bis hin zu Vizepräsident Andrus Ansip stattgefunden.

Im federführenden Innenauschuss Ende Juni kam „Privacy by Design“ wieder in den Verordnungstext

Von der amerikanischen Wirtschaftskammer AmCham angefangen, über den Dachverband der Digitalwirtschaft Digital Europe bis zu den Werbevermarktern IAB, Lobbys von Direktmarketern, Telekoms und verschiedenen Verlegerverbänden zählte die Nichtregierungsorganisation (NGO) „Corporate Europe“ allein für das Jahr 2016 insgesamt 41 hochrangig besetzte Treffen mit der Führung der EU-Kommission.

Corporate Europe

Daten- bzw. Konsumentenschützern und anderen Vertretern der Zivilgesellschaft wurden im selben Zeitraum gerade einmal fünf Termine mit hohen Kommissionsvertretern eingeräumt. Das liegt keineswegs nur an der Kommission, sondern ist auch der Tatsache geschuldet, dass jede der vielen verschiedenen Industrielobbys von der Finanzierung bis zu den Mitarbeitern die Ressourcen der hier beteiligten NGOs um ein Vielfaches überwiegt.

„Legitimes Interesse“

Ziel der Lobbyingkampagne ist, eine Klausel zum „legitimen Interesse“ in die Verordnung zu reklamieren. Dieses „legitime Interesse“ ist aus der EU-Charta abgeleitet, die auch ein Grundrecht auf die Ausübung eines Geschäfts enthält. Dieses „legitime Interesse“ wird sich logischerweise darauf beziehen, dass Benutzerdaten beliebig gesammelt und monetarisiert werden könnten, weil das nun einmal zur Ausübung des Geschäftes dient. Einschränkungen gibt es nur, wenn durch den Verkauf der Daten ein „schwerer Nachteil“ für den Benutzer zu erwarten ist und sogar das ist reine Theorie. Die Firmen entscheiden nämlich selber, was „ein schwerer Nachteil“ für den Benutzer ist.

Die erste Version der E-Privacy-Verordnung fand im Dezember den Weg ins Netz

Damit stünden die Grund- und Persönlichkeitsrechte und der gesamte Datenschutz auf einer Stufe mit den Geschäftsinteressen und genau daraufhin zielt auch die Industrie. So heißt es in der Stellungnahme des deutschen Bundesverbandes Digitale Wirtschaft (BVDW) zu Artikel 6 der Verordnung, der erlaubten Verarbeitungen auflistet: Es finde „sich keine ausgleichende Balance zwischen den harten Einwilligungsvorbehalten und –schranken und den Rechten der Unternehmen auf Betätigung auf Grundlage eines legitimen Interesses.“

Als Schlussfolgerung auf dieses „legitime Interesse“ werden Kommission, EU-Parlament und Ministerrat von der deutschen Digitalwirtschaft im Kommandoton aufgefordert, „Art. 10 ePV ist zu streichen.“ Artikel 10 der E-Privacy-Verordnung aber ist „Privacy by Design“.

Wie es gleich weitergeht

Diese Änderungsanträge sind nun in die Version des Innenausschusses eingearbeitet, voraussichtlich am Donnerstag wird darüber abgestimmt und diese Version dann an das Plenum des EU-Parlaments übermittelt. Dort wird die Regulation dann diskutiert, nicht selten gibt es weitere Änderungsanträge und dann hat auch noch der Ministerrat mitzureden. Zwischen Parlament und Rat gibt es bei umstrittenen Regelungen sehr oft erhebliche Differenzen - wie etwa bei der Grundverordnung zum Datenschutz - die entsprechende Richtlinie oder Verordnung muss dann in die zweite Lesung.

Im Falle von E-Privacy sollte das eher nicht der Fall sein, denn die letzte Version des Ministerrats beschränkte sich weitgehend auf kleinere Änderungen und Zusätze. Wenigstens derzeit sieht es nicht nach großen Zeitverzögerungen aus, und die können sich die EU-Instanzen diesmal auch nicht gut leisten. E-Privacy muss nämlich bis 18. Mai fertig sein, weil da die EU-Grundverordnung zum Datenschutz (DSGVO) in Kraft tritt. Deren abstrakte Vorgaben werden durch E-Privacy in Regeln für die Transfers von personenbezogenen Daten im Internet umgesetzt. Die Vorgaben zu „Privacy by Design“ und die erforderliche Zustimmung des Benutzers zur Datenweitergabe an Dritte in der E-Privacy-Verordnung sind direkt aus der EU-Grundverordnung zum Datenschutzgrundverordnung abgeleitet.

