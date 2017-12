FM4 Kino unter Freunden: „Die Hard“

Ihr habt abgestimmt und Jack Skellington und Giszmo hatten keine Chance gegen John McLane: Am 20.12 flimmert beim FM4 Kino unter Freunden also „Die Hard“ über die Leinwand!

In guter und gut alternder „Sie wünschen, wir spielen“-Manier haben wir euch auswählen lassen, welchen Film ihr beim FM4 Kino unter Freunden Xmas-Special sehen wollt und ihr habt euch für „Die Hard“ entschieden, den ebenfalls exzellent alternden Thriller.

fox

In John McTiernans Spitzenfilm aus dem Jahr 1988 will NYPD Cop John McLane (Bruce Willis) seine Ex-Frau in Los Angeles besuchen, doch deren Firmenweihnachtsfeier in den Nakatomi Towers wird von Terroristen, ähem, gesprengt. Die ganze Belegschaft wird als Geisel genommen, doch die deutschen Bösewichte wissen nicht, das auch McLane im Gebäude ist. Barfuß und im wife beater macht er sich auf, seine Frau, ihre Arbeitskollegen, die Welt und Weihnachten zu retten. Sein Antagonist ist der immer grandiose Alan Rickman als Hans Gruber. In diesem Sinn: Now I have a machine gun, ho ho ho!

40x4 Tickets zu gewinnen

Wir zeigen „Die Hard“ (OmU) in einem FM4 Kino Unter Freunden am 20.12., um 20 Uhr in der UCI Kinowelt Millennium City.

Wer sich das nicht entgehen lassen möchte, muss sich nur einer Gewinnfrage stellen: Die Terroristen in „Die Hard“ sind Deutsche, nur logisch, dass sich das Musikstück eines deutschen Komponisten durch „Die Hard“ zieht - wie lautet der Titel des Musikstücks?

Zu gewinnen gibt es immer gleich 4 Tickets, also freier Eintritt für dich und drei deiner Freunde!

Schickt euren ganzen Namen und die richtige Antwort an game.fm4@orf.at.

Einsendeschluss ist Montag, 18.12.2017, 11 Uhr