Das FM4 Feiertagsprogramm

Die Programm-Highlights vom 23.12.2017 - 07.01.2018

Zu den Feiertagen schmücken wir den FM4-Weihnachtsbaum und lassen das ausklingende Jahr Revue passieren - mit Weihnachten im Sumpf, den Jahresrückblicken prominenter Gäste, der vorletzten und der letzten Show (dieses Jahres), guten Gesprächen Unter Tannen, den 100 besten FM4-Tracks des Jahres und natürlich dem beliebten Clubtracks-Rundown 2017 on 45!

Hier ein kleiner Fahrplan durch die Highlights des Feiertagsprogramms:

SONNTAG, 24.12.

UNTER TANNEN (13-15) mit Hannes Duscher und Roli Gratzer

Das Prequel des Heiligen Abends ist der launige Nachmittag. Hannes Duscher und Roli Gratzer reden von 13 bis 15 Uhr über Kommerzialisierung, Kapitalismuskritik, das Ende der Familie… nein, Scherz. Weihnachten ist eh super. Neben Gesprächen mit den HörerInnen wird es natürlich auch wieder selbstgesungene Weihnachts(?)lieder geben!

CONNECTED (15-19) mit Nina Hochrainer

Wenn Stuart Freeman auf seinem Saxophon Weihnachtslieder spielt. Wenn Calexico Geschenketipps aus der Wüste liefern. Wenn FM Belfast mystische Geschichten aus Island erzählen. Wenn sich Black Rebel Motorcycle Club auf ein Blind Date mit Christmas Rock Songs begeben und wenn Leyya am Adventmarkt ein spezielles Präsent für euch aussuchen, dann ist das Weihnachten mit FM4 Connected. Stay classy, babies!

FM4 SCHALL UND WEIHRAUCH (19-22)

Die FM4 Bescherungs-Show mit Antonia Stabinger und Stefan Elsbacher: Antonia und Stefan wollen sich heuer aber wirklich nichts zu Weihnachten schenken, weil sie haben eh immer so viele Ausgaben unter dem Jahr. Na gut, vielleicht was Kleines, Liebes, nicht zu Kostspieliges, damit‘s nicht ganz so leer ist unterm Christbaum. Eine Radiosendung zum Beispiel. Hoppla. Jetzt haben wir‘s verraten…

WEIHNACHTEN IM SUMPF (22-00) mit Fritz Ostermayer

Besinnlich bis zur Besinnungslosigkeit. Komm, sing mit: kläglichste Weihnachtslieder diesseits der Hölle, kommunistische Christmettgesänge, Schweinebraten-Raps, kraftwerkige Heidschi Bumbeidschis, fromme Tabledance-Carols etc. - Hauptsache neben der Spur… Friede den Sümpfen!

SLEEPLESS ON CHRISTMAS EVE (00-06) mit Robin Lee

Gerade wenn du glaubst, der Heilige Abend ist vorbei, kommt Robin Lee daher und macht dich sleepless - macht aber nichts, denn man könnte sich keine bessere (Musik-)Begleitung für die Stunden zwischen Mitternacht und 6 Uhr früh wünschen.

DIENSTAG, 26.12.

FM4 DOPPELZIMMER (13-15) mit Elisabeth Scharang

Zu Gast ist Deborah Feldman. Die US-amerikanisch-deutsche Autorin beschreibt in ihrem autobiografischen Debütroman „Unorthodox“ ihre Kindheit und Jugend in einer ultraorthodoxen jüdischen Glaubensgemeinschaft im New Yorker Stadtteil Williamsburg. Nach einem Autounfall beschloss Feldman, endgültig mit ihrer Familie und der Religionsgemeinschaft zu brechen. Heute lebt sie mit ihrem Sohn in Berlin.

MITTWOCH, 27.12.

FM4 REWIND: DAS JAHR VON FINK (13-14)

Singer/Songwriter Fink mit einem musikalischen Rückblick auf sein Jahr 2017.

DONNERSTAG, 28.12.

FM4 REWIND: DAS JAHR VON CASPER (13-14)

Der deutsche Rapper Casper liefert einen musikalischen Rückblick auf sein Jahr 2017.

FREITAG, 29.12.

FM4 REWIND: DAS JAHR DER BEATSTEAKS (13-14)

Wie war das Jahr 2017 für die Beatsteaks? Ein musikalischer Rückblick.

SAMSTAG, 30.12.

FM4 REWIND: DAS JAHR VON KRAFTKLUB (12-13)

Kraftklub blicken zurück auf ihr Jahr 2017.

2017 on 45 (17-06) mit Kristian Davidek & Daniela Derntl

Letztes Jahr waren wir an dieser Stelle überwältigt davon, wie viel gutes Neues das Jahr der Tanzmusik gebracht hat und haben von einer „Releaseflut“ gesprochen. Diese Einschätzung ist zum Normalzustand geworden. Wir zollen dieser Entwicklung Tribut, indem auch wir dieses Jahr mehr DJs und mehr Mixes on air bringen. Mehr als 20 Artists zeigen bei der heurigen Ausgabe von FM4 2017 on 45 in ihren Mixes, was die Qualität so verschiedener Genres wie Techno, Footwork, HipHop, House oder Drum & Bass – um nur einige zu nennen – ausmacht.

Die zweite „2017 on 45“-Show wird am 05. Jänner von 19-06 Uhr ausgestrahlt.

SONNTAG 31.12.

FM4 JAHRESCHARTS TOP 100 (10-19) mit Robin Lee, Gerlinde Lang und Eva Deutsch

Die besten 100 Songs des Jahres 2017.

DIE VORLETZTE SHOW: Alles außer Walzer (19-22) mit Susi Ondrusova

Musik und Gäste: Bleigießen mit Casper, das ultimative Silvesterbräuche-Quiz mit Milky Chance und allerlei Songvorschläge für den einen Song nach Mitternacht!

DIE LETZTE SHOW (22-01) mit Conny Lee und Alex Wagner

Eure Begleitung ins neue Jahr, das Letzte, was FM4 2017 zu bieten hat, niemals schmähstad. Wir erfüllen euch eure Songwünsche für die Silvesterparty, tanzen gemeinsam Donauwalzer und lauschen der Pummerin. Auf fm4.orf.at könnt ihr abstimmen, welcher Song zuerst im neuen Jahr gespielt werden soll. Und ansonsten sind wir auch voll Social Media.

MONTAG, 1.1.

FM4 NEUJAHRSKONZERT (11-13)

Die FM4 Radio Session mit Fink, aufgenommen am 19. September 2017 im RadioKulturhaus Wien.

DOPPELZIMMER (13-15) mit Elisabeth Scharang

Zu Gast: Stefanie Sargnagel. Sie ist komisch, kreativ und kontrovers: bekannt wurde die Autorin Stefanie Sargnagel mit ihrem ersten Buch, in dem sie ausgewählte Facebook-Statusmeldungen veröffentlichte. Inzwischen hat sie den Publikumspreis beim Bachmannpreis eingestreift, bestreitet ausverkaufte Lesetourneen und hat so nebenbei die Burschenschaft Hysteria gegründet, die kräftig auf das Goldene Matriarchat hinarbeitet. Mit Elisabeth Scharang spricht sie über Facebook, Feminismus und viele andere Sachen.

SAMSTAG, 6.1.

DOPPELZIMMER (13-15) mit Elisabeth Scharang

Elisabeth Scharang besucht den deutschen Künstler Jonathan Meese in seinem Atelier in Berlin am Prenzlauer Berg. Der in Tokio geborene Meese hat in diesem Jahr mit seiner Wagner-Inszenierung bei den Wiener Festwochen die Hochkultur auf den Prüfstand gestellt und sich nach einem arbeitsreichen Jahr in seine Kunstfabrik am Prenzlauer Berg zurückgezogen. Dort gibt er - abseits von seinen provokanten öffentlichen Auftritten - Einblick in seine Gewohnheiten und seine Beobachtungen unserer Zeit.

Und außerdem...

... gibt es von 02.01. bis 05.01. von 13-14 Uhr die winterliche Mittags-Phone-In-Sendung Unter Tannen mit Hannes Duscher & Roli Gratzer; und während der Feiertage wird die Homebase zum abendlichen Wunschprogramm: zwei Stunden Musikwünsche in der Homebase Parade (19-22) und eine Stunde ist einem Highlight des auslaufenden Jahres gewidmet - so werden u.a. Filmgeschichten mit Werner Herzog, ein Sonic Essay von Daniel Haaksman zu M.I.A., Best of Soundpark Sessions 2017 und andere Gustostückerl in diesem Rahmen präsentiert.