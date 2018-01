2017 on 45 - Functionist

Die besten Clubtracks des Jahres - House, Techno

Von Daniela Derntl

2007 war für Matthias Schönauer aka DJ Functionist ein einschneidendes Jahr: Er wurde Vater, sein Kollege Werner Geier ist gestorben, und auch beruflich und musikalisch hat sich damals einiges für ihn verändert. Weg vom Hip Hop, hin zu elektronischeren Sets, was konsequenterweise auch dazu geführt hat, FM4 Tribe Vibes zu verlassen, um sich voll und ganz auf FM4 Unlimited zu konzentrieren.

2007 war aber auch ein Jahr, in dem er mit seinem on45-Mix andere junge DJs schwer geprägt hat: Duzz-Down-San-DJ Spinelly zum Beispiel, die sich noch ganz genau an den damaligen Mix von Functionist erinnern kann. Jeder Track, jeder Übergang hat sich damals bei ihr eingebrannt, wie sie uns im 2017on45-Interview erzählt hat. Und dieses Lob freut Functionist natürlich ganz besonders:

„Das ist total lieb. Wirklich ein positiver Schreck. Wir sehen ja nie, wen wir erreichen. Ich stell es mir immer nur vor, in welchen unterschiedlichen Lebenssituationen die Leute vor den Radios und Empfangsgeräten sind. Und gelegentlich trifft man schon Leute und ich freue mich dann jedes Mal, wenn mir die Leute dann erzählen, dass sie wegen Unlimited oder Tribe Vibes zum Auflegen angefangen haben oder so. Das ist schon sehr schön und macht mich sehr glücklich. Schöne Grüße an Spinelly!“

Radio FM4 / Kristian Davidek

Functionist über seinen Mix:

„In meinem Mix und in meinen Sets, egal ob fürs Radio oder im Club, versuche ich eigentlich immer, eine Reise zu starten für mich und die Zuhörerinnen und Zuhörer, weil es einfach um einen Spannungsaufbau geht und einfach auch um Überraschungen und Abzweigungen, mit denen man vielleicht nicht rechnen würde. Und ich muss sagen, dass das Jahr 2017 für mich geprägt war von einer Liebe zu trockenen Beats, hauptsächlich von 808-Drummachines, und gleichzeitig einer Suche nach Harmonien, nach Akkorden und melancholischen Synthesizern. Und das hört man auch hier in diesem Mix.“

2017on45 - Functionist - Mix