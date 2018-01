„Hello Party People in Vienna“

„With Kakkmaddafakka it´s always a success. We never play a bad concert.“ Schau dir das Konzert von Kakkmaddafakka beim FM4 Geburtstagsfest im Videostream an!

Kack Mother what?!? Wenn sich sechs durchgeknallte Norweger treffen und eine Band gründen, dann kann sie nur Kakkmaddafakka heißen. Und auch wenn der Name eigentlich was anderes bedeutet: die Message kommt rüber. Das was da auf der Bühne passiert, ist crazy.

Derzeit touren Kakkmaddafakka mit ihrem fünften Album „Hus“ durch Spanien, Mexiko, Deutschland - und haben es am Samstag auch zum FM4 Geburtstagsfest nach Österreich geschafft. Ihren Liveshows wird eine geradezu explosive Kraft nachgesagt: Fahnen, Luftsprünge und viel Selbstbewusstsein regiert da die Bühne. Oder wie es Kakkmaddafakka-Sänger Axel Vindenes zusammenfasst:

There’s no need to make up rumors. There are a lot of legendary stories about us.