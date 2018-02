Die FM4 Charts vom 17.2. 2018

Die Young Fathers springen mit „In my View“ an die Spitze der FM4 Charts!

Brand New Die Neuvorstellungen der Woche kommen von George Ezra, Kid Simius, Rejjie Snow und Sevdaliza. Stimm ab, wer am höchsten in die FM4 Charts einsteigen soll!

Es hatte sich bereits abgezeichnet: Mit ihrer aktuellen Single „In my view“ haben sich die Young Fathers in den letzten Wochen langsam, aber sicher an den Podest der FM4 Charts angepirscht. Diese Woche nun ist es so weit, sie sind unsere neue #1. Kendrick Lamar bleibt ihnen mit seiner Kollaboration mit The Weeknd aber dicht auf den Fersen. Der höchste Neueinstieg der Woche stammt von The Decemberists.