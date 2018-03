FM4 Private Sessions mit Mynth

Stellt die Getränke kalt, dimmt die Lichter und schiebt das Sofa an den Rand. Kurzum: Macht euch bereit für die nächste FM4 Private Session! Diesmal möchten Mynth zu euch auf Besuch kommen.

Von Nina Hochrainer

Großer Pop mit Augenzwinkern Andreas Gstettner-Brugger über „Parallels“, das zweite Album von Mynth.

Das Salzburger Zwillingsduo Mynth hat vor einigen Monaten sein zweites Album „Parallels“ veröffentlicht und darauf seinen melancholischen Elektroniksound in ein poppigeres, bunteres Outfit gewandet.

Giovanna und Mario Fartacek sind auch versiert darin, ihre Songs reduziert und akustisch umzusetzen, haben sie doch auf ihrem aktuellen Werk statt Drumcomputern mit Livedrums gearbeitet und die Stücke zuvor auf der Gitarre geschrieben.

Nina Hochrainer

„Wir finden, dass ein guter Song auch akustisch funktionieren muss und das ist für uns die Königsdisziplin. Wenn ein Song auf der Gitarre gut funktioniert, dann ist es ein guter Song der berührt – und diese Herangehensweise macht uns auch Spaß.“

Die perfekten Vorrausetzungen also für ein intimes Konzert für dich und deine plusminus 40 besten Freunde in deinen eigenen vier Wänden!

An genügend Material für die FM4 Private Session wird es übrigens auch nicht fehlen. Erst kürzlich haben Mynth das Geheimnis um den mysteriösen Downloadcode, der ihrem Album beigelegt war, gelüftet. Eine EP namens „Echo“, die die beiden einfach so zwischendurch aufgenommen haben. „Wir haben uns gedacht, warum nicht auch gleich mit frischen Songs auf Tour gehen? Wir wollten nicht ewig warten bis wir etwas Neues rausbringen und deshalb haben wir eine Antwort, ein Echo, auf das Album als Zuckerl gleich mitgeschickt.“ Wer weiß was ihnen bis zu den FM4 Private Sessions noch einfällt – ein Akustik-Doppelalbum vielleicht? Es bleibt spannend.

Die Zwillinge sind übrigens nicht nur gemeinsam aufgewachsen, sie teilen sich in ihrer Wahlheimatstadt Wien auch eine Wohnung und können eine dementsprechend hohe Hauspartykompetenz aufweisen, spontane Late-Night-Jamsessions inklusive. „Es ist auch schon passiert, dass Nachbarn angeläutet haben um sich über die Lautstärke zu beschweren und dann einfach geblieben sind.“ So muss Party.

Wenn das aktuelle Album nun ein Raum wäre, wie würde der wohl aussehen? Mynth liefern hier im Video einige Vorschläge für euch zur Inspiration.

Egal ob im gemütlichen Keller, im Gartenhäuschen oder auf eurem Wohnzimmersofa, Mynth spielen überall gerne für euch – es fehlt nur noch eure offizielle Einladung!

FM4 Private Sessions mit Mynth

Schick uns einfach ein Foto oder Video deiner privaten Konzert-Location an game.fm4@orf.at und stell dich und deine Partygäste vor. Oder poste deine Einladung für die FM4 Private Sessions mit Mynth auf deinem Instagram-Account oder schreib uns auf Facebook. #FM4PrivateSessions nicht vergessen (und Posting auf öffentlich stellen!). Du kannst uns auch per WhatsApp erreichen: 0664/8284444

Die FM4 Private Sessions mit Mynth werden bei dir Zuhause am 24. und 25. März stattfinden. Einsendeschluss ist der 15. März, 12 Uhr!