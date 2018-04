Gedanken haben am Wochenende verloren!

Ich will gar nicht dran denken, dass wir fast ein Viertel von 2018 schon wieder geschafft haben. Wie, was, wo, wer? Diese Fragen haben mich am letzten Wochenende beschäftigt. Ich war durch den Wind - und das bei Sonnenschein. Das soll uns dieses Weekend nicht passieren!

Von #diezuckerlkettenfrau

#letztesWEingedanken

Die Open Airs haben gerufen - und nur zu einem hab ich es geschafft: Electric Spring im Museumsquartier. Da hat’s dann kurzzeitig genieselt und plötzlich alles aufgewirbelt: Meine Gefühle und die Menschenmasse im Hof.

Trotzdem: der freundliche und ausgelassene Vibe der Feiernden war spürbar. Und es war die erste Möglichkeit, zusammenzukommen und die Frühlingsgefühle zu begrüßen. Hört selbst:

Auch wenn man dann am FR nicht weiß, wo einem der Kopf steht, ist Zuckerwatt trotzdem noch eine Option. Glücklicherweise konnte ich mich aufraffen, denn Helene Hauff hat aufgelegt. Die Hamburgerin war davor noch bei FM4 La boum deluxe zu Gast und hat uns erklärt, was es mit der Rave-Szene in London und ihrer Liebe zu Vinyl so auf sich hat. Letzteres hat sie dann auch in ihrem Set gezeigt. Schnell sein und die Sendung noch anhören, bis Freitag abend geht’s noch:

#ingedankenverlierenamWE

Auch Marco Bailey war in der Sendung, von ihm war ich nicht maßlos begeistert. Das war alles ein bisschen zu imageorientiert. Dass er jetzt DUB-Techno spielt - und vor 15 Jahren andere Kollegen dafür belächelt hatte - bestätigt meinen Eindruck.

Soviel zu letzter Woche, und darum sollte sich dieses Wochenende drehen:

FREITAG, 20.04

Nach sechs Jahren feiert Meuterei das letzte Event in der Forelle und kehrt nur mehr einmal im Jahr zu seinen Wurzeln zurück. Ewig schade, denn die Beziehung zwischen Meuterei und dem Fischi ist eine besondere, haben sich beide doch auch zusammen aufgebaut.

Doch manchmal reicht es nicht, perfekt zusammenzupassen. Der Wille und die Kraft muss für eine dauerhafte Beziehung bestehen, die der Meuterei fehle. „Wir wollen motivieren quer zu denken, Muster und Wertvorstellungen zu hinterfragen und loszulassen. Über die reine Gehorsamsverweigerung hinausgehend bezeichnet die Meuterei eine Revolte gegen Vorgesetztes.“ Ihr versteht?

Oh, ja! You better be nice, sonst verpasst du was. Als Lebensweisheit und musikalisch gesehen. Bono Goldbaum, ist jetzt nicht mehr nur eingedeckt, weil sein Tun dem Horst gewidmet ist, sondern legt scheinbar wieder vermehrt auf. Auch am Freitag im SUB. Und auch die Veranstalter - die Verleger haben sich ihre Priorität nach dem Urlaub auch ganz schnell wieder zurecht gelegt und kreisen um die verschiedensten DJ-Pults in Österreich.

Ich war immer schon nett zu ihnen, nicht nur, weil ich wusste, dass sie einmal „groß“ werden. Man bemerkt einfach gleich, das es passt, wenn es passt. Ihre Sets treffen meinen Nagel auf den Kopf. Und dann sind sie auch noch nice!

Keine Fourtwenty-Witze an dieser Stelle, aber nur als Aufklärung: „420“ kann sowohl als Uhrzeit 4:20 und als Datum 4/20 eine besondere Bedeutung haben. Jedenfalls hat es was mit Cannabis zu tun. Am 20.April gibt es deshalb weltweit „420“-Veranstaltungen.

Und warum das alles? Das soll mit einer Schatzsuche in den 70er Jahren zu tun haben - bei der der Schatz eine Cannabis-Plantage gewesen sein soll. Das Codewort für die Suche waren Uhrzeit und Datum, eben 420. Gehört auch irgendwie zur Bildung. So wie die Sets von Techno-Produzent & Labelowner Eric Sneo , der diesen „mit Drumpad eine ganz Eingene note verleiht“. True.

„Knospen sprießen.

Hormone spielen verrückt.

Zeit für eine neue Ausgabe Zuckerbrot & Peitsche. Und ja, es wird süß & dreckig!“ Bei so einem Motto kann man sich ja gar nicht konzentrieren. Alles, was das Herz begehrt ist inkludiert: Es gibt Hip-Hop für heiße Tänze, Space-Disco für die ausgelassene happiness, Funk für die lovevibes und Techhouse & Techno für den freien Kopf.

So leg ich mir die Genres gerne zurecht. Also da kann man sich gar nicht entscheiden, ob mehr Zuckerbrot oder Peitsche gewollt wird. Bei einem guten Misch sollte man sich easy ohne Gedanken fallen lassen können.

SAMSTAG, 21.04

Luft & Liebe ist eine Veranstaltungsreihe, die mich nicht nur musikalisch auf die richtigen Gedanken bringt, alleine der Name tut das. So auch die Crew von Frieden & Liebe, die zum ersten Mal mit ins Boot geholt werden und in der Pratersauna Slots im „Bunker“ bespielen dürfen.

Von ihnen hat michTrustintech bereits am letzten Samstag von 22-5:30 Uhr mit groovigen Discotunes über House bis zu einem Techno-„live“-Mashups dieses MaceoPlex-Tracks im Donau begeistert. Ich hoffe mich durch ihn und die melodisch, rhytmischen Sets des deutschen Bruder-Duos Monkey Safari am Mainfloor in Gedanken verlieren kann.

„Techno macht Sinn“ und „Auge mal Beat“ sind Kollektive, die am Samstag die Techno-Chartstürmerin Amelie Lens im Bunker supporten und die Technophilosphie erklären:

Wer sich dem Techno in voller Pracht widmet, der bemerkt, dass Namen der Veranstaltungsreihen und Kollektive trotz der harten Music einen liebevollen Namen haben.

Die Verbundenheit, das Miteinander, dieselbe Passion, dasselbe Strahlen in den Augen beim Tanzen, die Aufregung und das Knistern, wenn er greift. Die Liebe dabei. Das sind wohl Gründe bei der Namensfindung. Ähnlichkeiten dabei sind dadurch auch keine Seltenheit. Wie ich finde, erweitert das den Gedanken jedoch: Techno verbindet.

Graz / ppc

SAMSTAG, 21.04 Völlig losgelöst

Gratiseintritt bis 23:00 Uhr #80s

Komplett und völlig losgelöst. Man ist irgendwo, nur nicht da, wo man gerade ist. In der Zukunft oder in der Vergangenheit, die Gedanken kreisen und schaffen ihre eigene Sphere.

Die 80er haben versucht, die Zukunft herbeizuholen. Ob die Vision und Vorstellung die jetzige Gegenwart richtig abgebildet hat? Ob man sich damals hätte vorstellen können, dass man in der Zukunft im Sound und der Mode wieder zu den 80er zurück will? Gewisse Aspekte von damals formen jedenfalls noch immer unser Heute. Wie viel man von der Vergangenheit ins jetzt lassen will, darüber muss sich jeder selbst seine Gedanken machen.

Ein guter Mix ist es doch, der keine Gedanken mehr zulassen muss. Den liefert das Paris-Kollektiv Bayetë. Wenn alles perfekt ausgeglichen ist, muss man sich keine Gedanken mehr darüber machen, wie und was wann funktioniert. Ob in der Liebe oder der Musik: lässt man seinen Gedanken freien Lauf und macht einfach, ist wohl alles erlaubt. Wie bei Bayetë:

„Their sound can be located somewhere between balearic house from the Antilles, south african boogie, synth-pop from belgium, french disco or any other electronic curiosities from the 80s & 90s without being repetitive.“ Sei der Koch deines eigenen Lebens, misch die vielen Einflüsse, Besonderheiten, Weltkulturen und anderen Zutaten, ganz nach deinem Belieben, und es wird wundervoll.

#fm4zuckerlkette-usertipps

Die minimale Dosis. Was bedeutet das? In der Musik: reduziert, nicht viel drumherum, die feinen und wenigen Klänge gestalten sie, ein stetiger Sound, der glücklich macht. Vielleicht sollten wir Menschen uns auch minimalisieren. Was brauchen wir wirklich? Was hat Bestand, was macht glücklich?

Muss immer alles gleich sein und viel, oder kann das Gute auch nur gezielt eingesetzt werden? In ganz kleinen Mengen und in größeren Abständen.

Dafür bleibt das Gefühl, die Wirkung dann länger erhalten und die Steigerung ist dafür sehr schnell bemerkbar. Lässt einen das zufriedener als gleich alles auf einmal zu haben? Ein großer Teil meiner Gedanken widmet sich dem gerade in mehreren Hinsichten. Musikalisch hoffentlich auch am Freitag bei Microdot!

„Dass NHOAH bereits für DAVID HASSELHOFF arrangiert und remixed hat, und er ansonsten auch für zB. BRONSKI BEAT gearbeitet hat, passt uns da natürlich sehr in den Kram bzw. in unsere Party! Und wem selbst das noch nicht genügt: Seine elektronischen Produktionskünste sind u.a. von David Bowie, Kraftwerk und Ultravox und inspiriert. Wow, Kumpel!“

Um diese Feierei muss ich mir keinen Kopf machen, die wird der Knaller. Vor allem hat mich NHOAH bereits am Samstag sympathisch überzeugt, als er bei FM4 Davidecks zu Gast war.

Wusstest du, dass er Produzent von MIA ist? Ja, „Uhu uhu, mein Herz tanzt! Und jedes Molekül bewegt sich!“ Passt ja ganz gut.

#fm4zuckerlkette

