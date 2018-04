FM4 Kino unter Freunden: Thelma

Eine junge Frau mit übernatürlichen Fähigkeiten: Für seinen Spitzenfilm „Thelma“ schmeißt Regisseur Joachim Trier allerlei Genre-Elemente erfolgreich in den Mixer. Gewinn Tickets für FM4 Kino unter Freunden „Thelma“.

Als Thelma (Eili Harboe) ihr Studium in Olso beginnt, lässt sie ihre überbesorgten und schwer religiösen Eltern hinter sich. Die junge Frau hat immer wieder krampfartige Anfälle, die sich manchmal durch auffliegende Krähenschwäre oder flackerndes Licht ankündigen. Dass sie sich zu einer Studienkollegin hingezogen fühlt, will sie sich zunächst nicht eingestehen. Man kann „Thelma“ von Joachim Trier im Grunde nicht zusammenfassen, man muss es gesehen haben, wie der norwegische Regisseur, Romantik, Coming-Out, Mystery und Drama in einen großartigen Film packt - und dabei Hitchcock und Brian dePalma Tribut zollt.

Thimfilm

Tickets zu gewinnen!

Wir verlosen 40x4 Tickets für FM4 Kino unter Freunden: „Thelma“ am 03. Mai 2018 in der UCI KINOWELT Millennium City, Wien.

Um an der Verlosung teilzunehmen, müsst ihr nur die folgende Frage richtig beantworten: Wie Alfred Hitchcock in „Die Vögel“ lässt Joachim Trier Krähenschwärme über die Leinwand fliegen. Wie heißt die Enkelin der Hauptdarstellerin von „The Birds“? Schickt die richtige Antwort und euren ganzen Namen an game.fm4@orf.at.

Einsendeschluss ist der 27. April, 11 Uhr