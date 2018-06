Brand New

Die Neuvorstellungen der Woche: Cigarettes After Sex - „Crush“, Clara Luzia - „Survival“, Death Cab for Cutie - „Gold Rush“ und Ogris Debris - „Brighter“.

Cigarettes After Sex - „Crush“

Die US-Band rund um Sänger, Songschreiber und Gitarrist Greg Gonzalez veröffentlicht mit „Crush“ ein Jahr nach dem gefeierten Debutalbum erstmals wieder einen neuen Song. Cigarettes After Sex sind mit ihrem leicht dunklen und geheimnisvollen Ambient-Indie-Rock nicht zu stoppen. Eine Tour zusammen mit dem Großmeister des Dark-Pop, Nick Cave, steht zur Zeit etwa am Programm, genauso wie Festivalauftritte. Die Band aus Brooklyn, New York war in Texas gegründet worden, als Greg Gonzalez dort Musikstudent war.

Clara Luzia - „Survival“

„Survival“ ist die neue Single der auf einem kleinen Weingut in Niederösterreich aufgewachsenen Wiener Sängerin, Songschreiberin und Gitarristin Clara Luzia. Der Song kommt von ihrem kürzlich erschienenen Album „When I Take Your Hand“, das zusammen mit dem englischen Musiker Julian Simmons entstanden ist. Am Schlagzeug sitzt wieder Catharina Priemer. Clara Luzia war bisher mit Alben wie „Here´s To Nemesis“, „We Are Fish“ oder „Falling Into Place“ über die Grenzen von Österreich hinaus erfolgreich.

Death Cab for Cutie - „Gold Rush“

„Gold Rush“ ist ein Song, der vorab zum neuen Album von Death Cab For Cutie erscheint. Die US-Band aus Seattle veröffentlicht im Sommer ihr bereits neuntes Album. Ben Gibbard, Nick Harmer und Jason McGerr sind seit zwanzig Jahren als Death Cab For Cutie aktiv und integrieren nun auch die neuen Bandmitglieder – sie waren seit drei Jahren mit auf Tour - so richtig. „Gold Rush“ ist aus einer Demoaufnahme entstanden, die beinahe verworfen worden wäre und ist aufgebaut auf einem Sample eines Songs von Yoko Ono.

Ogris Debris - „Brighter“

Das österreichische Electronic-Duo Ogris Debris nennt seinen neuen Song „Brighter (Than The Sun“ und hat damit eine Ode an die Sonne gemacht. Dass das Stück am 21.Juni, dem längsten Tag des Jahres, erscheint, ist natürlich kein Zufall. „Brighter (Than The Sun)“ wird auf Odeon Tweaks, dem neuen, eigenen Plattenlabel des Duos veröffentlicht. Ogris Debris sind Daniel Kohlmeigner und Gregor Ladenhauf, die unter ihrem Künstlernamen seit mehr als zehn Jahren mit ihrem ganz eigenen Stil begeistern.