Hallo FM4!

Was hört ihr eigentlich so? Das könnt ihr uns und dem Rest der Welt in „Hallo FM4“ zeigen. Mit Hallo FM4 ins Sommerwochenende!

Ihr kennt das: Im Sommer lüften wir bei FM4 unser Programm ein bisschen durch, lassen neue Ideen rein, probieren Dinge aus. Die Sendungen Heartbeat, High Spirits, House of Pain und Tribe Vibes etwa wachsen im Juli und August auf jeweils drei Stunden an und werden von eigenen „extended“-Hosts gestaltet. Freitags geben Roli und Hannes von 12.00 bis 13.00 Lebenstipps in ihrem beliebten „Unter Palmen“, und der Freitagnachmittag, den haben wir diesmal komplett neu gestaltet. Wir präsentieren stolz: Hallo FM4! Von und mit EUCH!

Mit Hallo FM4 ins Sommerwochenende!

Was hört ihr eigentlich so? Das könnt ihr uns und dem Rest der Welt in „Hallo FM4“ zeigen. Die Songs, die jetzt gerade, oder schon seit Jahren bei euch auf Repeat laufen, eure Playlists für den Roadtrip, zum Grillen mit Freunden oder vor dem Ausgehen. Welche Konzerte empfehlt ihr, welche Serien muss man gesehen haben?

Jetzt seid ihr dran!

Hallo FM4 ist die Sendung für die Dinge, die ihr nicht für euch behalten wollt, denn sharing ist caring. Via Social Media, Telefon, WhatsApp und auf allen anderen Kommunikationswegen, die euch einfallen. Jeden Freitag im Sommer von 15 bis 18h.