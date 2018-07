Die FM4 Charts vom 30. Juni 2018

Justice halten sich mit „Stop“ an der Spitze der FM4 Charts.

Justice

Fünf Wochen lang sind Gaspard Augé und Xavier de Rosnay mit der neuen Single ihres Projekts Justice nun schon in den FM4 Charts unterwegs; zum zweiten Mal haben sie es damit ganz nach oben geschafft. Zu Recht: Der Song vereint auf gewohnt entspannt-ausformulierte Weise Retro-Synthrock, schneidenden Funk, einen Kinderchor und ein Gitarrensolo zu dreieinhalb Minuten Retrofuturismus.

„Music and lights, rhythm and melodies. So many nights, so many memories”