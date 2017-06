Das Lineup des Poolbar Festivals 2017

Cat Power, Pixies, Jake Bugg, SOHN, RY X und viele mehr im Alten Hallenbad Feldkirch

Das Lineup des Poolbar Festivals 207 ist nun fast komplett - und es kann sich sehen lassen. Zu den neuesten Bestätigungen im Programm gehört die große, zerbrechliche Seele von Chan Marshall alias Cat Power ebenso wie der Melancholie-Pop-Meister SOHN, der gerade mit seinem aktuellen Album „Rennen“ um die Welt tourt. Die fantastische Bergkulisse, die ungewöhnliche Location in einem alten Hallenbad und das Zusatzprogramm aus Poetry Slams, Workshops, Filmvorführungen und vielem mehr gibt’s beim Poolbar Festival sowieso dazu, und zwar sechs ganze Wochen lang im Sommer.

Außerdem wurde in diesem Jahr das bereits traditionelle Wien-Gastspiel der Poolbar ausgeweitet. An drei Tagen im Sommer werden im Museumsquartier und in der Ottakringer Brauerei Acts wie Bonaparte oder Lola Marsh ein Stückchen Poolbar nach Wien bringen.

Poolbar-Festival 2017 - Feldkirch

Fr, 7. Juli 2017: Voodoo Jürgens + Support: Worried Man & Worried Boy

+ Support: Sa, 8. Juli 2017: Cat Power + Support: Cari Cari

+ Support: Di, 11. Juli 2017: Tyler, the Creator (ABGESAGT)

(ABGESAGT) Do, 13. Juli: RY X + Support: Mynth

+ Support: Fr, 14. Juli: A-Wa

Sa, 15. Juli: Leyya + Support: Ant Antic

+ Support: Mi, 19. Juli: SOHN + Support: Conner Youngblood

+ Support: Do, 20. Juli: Jake Bugg + Support: The Dead Beatz

+ Support: Fr 21. Juli: The Notwist + Support: Pelzig

+ Support: Sa, 22. Juli: Fiva x JRBB + Support: Liann

+ Support: Do, 27. Juli: Element of Crime + Support: Faber

+ Support: Fr, 28. Juli: HVOB + Support: UMA

+ Support: Sa, 29. Juli: Crack Ignaz

Di, 1. August (Montforthaus): Pixies + Support: The Boys You Know

+ Support: Fr, 4. August: Rivals Sons + Support: The Weight

+ Support: Mo, 7. August: Conor Oberst + Support: Prinz Grizzley

+ Support: Di, 8. August: Get Well Soon + Support: Inner Tongue

+ Support: Do, 10. August: Allah-Las + Support: The Holy Spirit Of Nothing

+ Support: Fr, 11. August: Lola Marsh + Support: Catastrophe & Cure

+ Support: Sa, 12. August: Fenech-Soler + Support: Flut

+ Support: Mo, 14. August: Architects + Support: Defeater und While She Sleeps



+ Support: und Di, 15. August: The Naked And Famous

u.v.a.

Poolbar in Wien

Poolbar in Wien: 4. & 18. Juni Museumsquartier, 17. Juni 2017 Ottakringer Brauerei

Di, 4. Juli (Museumsquartier): Robinson , Ticketliteratur-Lesung mit Maria Fliri und Peter Bocek , DJ Anonymooze

, , Mo, 17. Juli (Ottakringer Brauerei): Bonaparte , Lola Marsh , Yukno

, , Di, 18. Juli (Museumsquartier): Prinz Grizzley and his Beargaroos

