Sonic Essay: The Specials

Sonic Essay ist eine von Daniel Haaksman gestaltete Serie, in deren Rahmen er euch diesen Sommer bis heute relevante und prägende Alben auf eine Weise vorspielt, wie Ihr sie noch nie gehört habt: seziert, zitiert und analysiert in the Mix.

Daniel hat tief in den Archiven gegraben und B-Seiten, Remixe, Edits, Interviews und natürlich die prägnantesten Tracks in einen Mix verflochten, der Entstehungsgeschichte, soziokulturelle Umstände, musikalischen Kontext und die Ideengeschichte des Sounds nachzeichnet.

Daniel Haaksman ist ein Berliner DJ, Musikproduzent, Labelbetreiber (Man Recordings) und Musikjournalist.

Die Sonic Essay-Mixe arbeiten die Charakteristika der Alben heraus. Es wird empfohlen, beim Hören oder Wiederhören auch ein Auge auf die Tracklist zu werfen, weil die Sonic Essays entwerfen einen Narrativ zwischen Radiodokumentation, Hörspiel, Audiocollage und DJ Mix.

Sie sind eine Form des musikalischen Neu-Erzählens der Geschichte eines Albums, und nur in einem Zeitalter möglich, wo einem das babylonische Archiv mit einem Mausklick zu Füßen liegt. Eine Liebeserklärung an das Format des Albums und die identitätsstiftende Bedeutung der in der Serie auftauchenden Meilensteine.

Folge 1: The Specials

Das erste Album ist The Specials das Debüt-Album der gleichnamigen britischen Ska Band. Im Oktober 1979 erschien das Werk, eine Initialzündung für die damals entstehende politisierte britische Ska Kultur.

2 Tone Records

Jerry Dammers - Keyboardspieler der Specials - veröffentlichte es auf seinem 2 Tone Label. Britscher Ska ist eine Reaktion, eine Post–Punk-Weiterführung des in den 1960er Jahren in Jamaika entstandenen Sounds, der durch andere Abmischung der Stücke treibender und schneller wurde. Auf dem Album The Specials finden sich neue eigene Stücke und Coverversionen von jamaikanischen Ska Klassikern.

Eine antirassistische Grundhaltung trifft auf Zorn über Arbeitslosigkeit, soziale Ungerechtigkeiten aber auch auf Humor und Widerständigkeit. Produziert wurde The Specials von Elvis Costello.

Sonic Essays - Folge 1: The Specials ist am 20. Juli ab 21 Uhr in der FM4 Homebase Parade - und gleich danach für Tage im FM4 Player zu hören. Es wird empfohlen, hin und wieder einen Blick auf die Playlist zu werfen, um zu erfahren wer gerade zu Wort kommt.