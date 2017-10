Sonne im Herzen

Bei den FM4 Private Sessions mit Lola Marsh geht trotz Sturmtief Herwart die Sonne auf. So geschehen am Sonntag bei Raffaela und Mike in St. Georgen/Attergau.

Von Daniela Derntl

Kalt, stürmisch und nass war der gestrige Sonntagnachmittag in weiten Teilen Österreichs. Das ideale Wetter also, um zuhause zu bleiben und zu chillen. Und das geht natürlich viel besser mit guten Freunden und guter Musik – zum Beispiel der von Lola Marsh.

Im Rahmen der FM4 Private Sessions hat die israelische Indie-Pop-Band bei Raffaela und Mike in St. Georgen/Attergau vorbei geschaut. Das Pärchen darf dort eine alte, große Garage ihr Eigen nennen, die sie in eine loftartige Siebdruck-Werkstatt namens „Anti-Form“ verwandelt haben. Die Geräte mussten weichen, damit ihre 60 Freundinnen und Bekannten samt Kind und Kegel Platz hatten, zuvor haben sie aber noch ein gold-schwarzes Band-Plakat entworfen, über das sich Lola Marsh natürlich sehr gefreut haben.

Raffaela und Mike sind erprobte und zuvorkommende Gastgeber, nicht zum ersten Mal veranstalten die Beiden einen solchen Konzert-Nachmittag. Der Kühlschrank war voll, die Töpfe auch: es gab veganes Curry für die vegane Sängerin und jede Menge Kuchen und Kaffee. Jeder hat etwas mitgebracht, vor allem gute Laune und ein offenes Ohr: 30 Minuten lang haben die super sympathische und sehr charmante Sängerin Yael, der Gitarrist Gil und der Drummer Dekel den Freundeskreis mit einem Akustik-Set verzaubert, sogar die kleinen Kinder lauschten gespannt und andächtig. Alle haben mitgesummt, gesungen und gepfiffen. Gänsehaut bei „You’re Mine“, strahlende Gesichter bei „Wishing Girl“ und große Euphorie beim finalen Nancy-Sinatra-Cover von „These Boots Are Made for Walkin‘“. Danach noch gemeinsam abhängen, essen, trinken, CDs signieren und Fotos machen. Ein Sonntagnachmittag, wie er besser kaum sein kann.

Am Montag geht es weiter mit den FM4 Private Sessions im Haus HAWI in 1100 Wien. Wir freuen uns schon!